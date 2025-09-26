Alegeri în Republica Moldova 2025. Uniunea Europeană acuză Rusia de un ”amestec profund”, o ”tactică clasică de manipulare”

Republica Moldova este supusă unei ”campanii de dezinformare fără precedent” desfăşurată de către Rusia, odată cu apropierea alegerilor legislative, acuză Uniunea Europeană (UE), relatează AFP.

”Aceasta nu este prima oară când Rusia recurge la tactici clasice de manipulare şi de dezinformare, însă ea merge acum mai departe”, a denunţat joi o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene (CE), Anitta Hipper, potrivit News.ro.

Moscova ”se amestecă profund în procesul electoral”, a acuzat ea.

Alegeri parlamentare în Republica Moldova

Alegerile legislative de duminică sunt considerate cruciale în viitorul acestei foste republici sovietice, care şi-a obţinut independenţa în 1991, între o aprofundare a legăturilor sale cu Uniunea Europeană, la aderarea căreia este stat candidat, şi întoarcerea sub tutula rusă.

Majoritatea sondajelor arată că partidul pro-UE al preşedintei moldoveze Maia Sandu, care se află al putere din 2021, este în frunte.

Maia Sandu a denunţat însă un ”amestec fără precedent” al Kremlinului în aceste alegeri.

Ea acuză Kremlinul de ”deversarea a sute de milioane de euro” cu scopul de a cumpăra voturi şi de a ţinti alegătorii prin dezinformare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













