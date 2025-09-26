Alegeri R. Moldova 2025. Secții de votare din Transnistria, mutate în localități aflate sub controlul autorităților moldovene

Comisia Electorală Centrală (CEC) a Republicii Moldova a decis relocarea unor secţii de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului din motive de securitate, au anunţat reprezentanţii CEC.

Măsura a fost adoptată pe fondul "avertismentelor Inspectoratului General al Poliţiei (IGP) privind riscuri majore în zona de securitate, inclusiv alerte cu bombă şi provocări". Astfel, secţiile din Varniţa, Hagimus, Cocieri şi Doroţcaia din Transnistria au fost mutate în Anenii Noi, Căuşeni şi Chişinău.

"Decizia a fost luată urmare sesizării IGP, care a atenţionat asupra existenţei unor riscuri majore la adresa securităţii în zona de securitate, inclusiv posibile alerte cu bombă şi provocări în ziua votării. În astfel de situaţii, intervenţia echipelor specializate ar fi dificilă, întrucât deplasarea acestora în zona de securitate se poate realiza doar cu aprobarea Comisiei Unificate de Control, iar obţinerea acesteia este practic imposibilă în termen scurt de timp, ori eventuala suspendare a procesului electoral în ziua alegerilor nu poate depăşi 2 ore", precizează oficialii CEC.

Totodată, au fost stabilite locaţii de rezervă pentru alte cinci secţii de votare din Transnistria, care, în cazul unor situaţii de urgenţă, vor fi mutate în dreapta Nistrului.

"CEC reafirmă angajamentul ferm de a organiza un scrutin liber, corect şi sigur. Toate măsurile sunt întreprinse pentru ca fiecare cetăţean al Republicii Moldova să îşi poată exercita dreptul la vot în condiţii de deplină linişte, ordine şi securitate", mai precizează CEC, potrivit Agerpres.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













