MAE rus l-a convocat pe ambasadorul Republicii Moldova, după refuzul Chișinăului de a acredita observatori ruși la alegeri

Ministerul rus de Externe a anunţat miercuri că l-a convocat pe ambasadorul Moldovei pentru a protesta faţă de refuzul ţării de a acredita reprezentanţii ruşi ca observatori la alegerile parlamentare, relatează Reuters.

„Şefului misiunii diplomatice moldoveneşti i s-a transmis un protest ferm în legătură cu refuzul nemotivat al autorităţilor moldoveneşti de a acredita reprezentanţii ruşi în calitate de observatori pe termen scurt în cadrul misiunii de monitorizare a ODIHR OSCE, precum şi membri ai Consiliului Federaţiei Ruse în calitate de observatori internaţionali la alegerile parlamentare din Moldova din 28 septembrie”, arată un comunicat al MAE rus.

Critici dure din partea Rusiei la adresa autorităților de la Chișinău

„Acţiunile menţionate ale autorităţilor oficiale din Chişinău subminează grav încrederea în legitimitatea alegerilor viitoare şi în transparenţa procedurii de vot”, avertizează MAE rus, care consideră decizia autorităţilor de la Chişinău drept „scandaloasă”.

Ministerul Afacerilor Externe al Moldovei a confirmat că ambasadorul său la Moscova a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei, adăugând că toate măsurile luate de autorităţi în vederea alegerilor au avut ca scop asigurarea integrităţii şi transparenţei scrutinului.

„Deciziile privind acreditarea observatorilor internaţionali sunt luate în conformitate cu legislaţia naţională şi obligaţiile internaţionale ale Moldovei, pentru a garanta un proces liber, echitabil şi transparent”, se arată în comunicatul Chişinăului.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a emis ulterior o declaraţie în care afirmă că Rusia a cerut Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), formată din 57 de ţări, inclusiv Rusia, să evalueze deciziile luate de Moldova în organizarea alegerilor.

Acuzații privind motive politice și implicarea Uniunii Europene

„Este evident că decizia autorităţilor moldoveneşti are motive politice”, spune Zaharova, care acuză totodată că este implicată şi Uniunea Europeană.

„O astfel de demonstraţie de atitudine dispreţuitoare faţă de valorile democratice şi organizaţiile internaţionale, în acest caz OSCE, nu ar fi fost posibilă fără sprijinul Bruxelles-ului, care, pentru a atinge obiectivul geopolitic de a atrage Moldova în UE, închide ochii la încălcările flagrante ale drepturilor omului din această ţară, inclusiv ale drepturilor electorale”, afirmă Zaharova.

MAE rus acuză inclusiv Biroul pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (ODIHR) al OSCE de pasivitate. „În ciuda semnalelor noastre insistente adresate directorului ODIHR, Maria Telalian (Grecia), Biroul a dat dovadă de pasivitate în situaţia creată. În notificarea oficială se menţionează doar că ODIHR intenţionează să continue discuţiile pe această temă cu autorităţile moldovene. Inerţia intenţionată este evidentă”, arată precizările purtătoarei de cuvânt a MAE rus.

„Încă o dată, facem apel la conducerea ODIHR OSCE să nu se lase influenţată de autorităţile moldoveneşti şi să reflecte în raportul său privind rezultatele observării (alegerilor) nu numai faptul că Chişinăul a încălcat grav angajamentele electorale ale OSCE, ci să prezinte şi o evaluare publică corespunzătoare a celor întâmplate. În caz contrar, Biroul va trebui să renunţe definitiv la rolul său de instituţie „obiectivă” de observare internaţională a alegerilor”, conchide Zaharova.

