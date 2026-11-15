În volumul care urmează să fie publicat pe 17 noiembrie, Joe Biden descrie „tonul iritat și capricios” al lui Putin. Fostul președinte american a spus că liderului rus „îi plăcea să stea lăsat pe spate în timpul întâlnirilor, simulând indiferența, ca un adolescent”, scrie The Wall Street Journal, potrivit Ukrainska Pravda.

Biden a vorbit și despre interacțiunile sale cu Zelenski. În memorii, el scrie că experiența președintelui ucrainean ca actor „s-a dovedit a fi o pregătire foarte bună” pentru rolul său actual.

În același timp, fostul președinte american a spus că Zelenski „putea fi schimbător și încăpățânat în discuțiile noastre private și nu atât de recunoscător pe cât m-aș fi așteptat”.

Biden a dezvăluit și că membri ai echipei președintelui american Donald Trump i-au cerut să semneze o scrisoare care le-ar fi permis să negocieze direct cu Putin înainte ca Trump să revină la Casa Albă.

Biden a refuzat însă, spunând că nu era dispus să le ofere „mână liberă pentru ceea ce mă așteptam să fie un fel de capitulare, în detrimentul Ucrainei”.

Biden a fost diagnosticat cu o formă agresivă de cancer, care s-a extins la nivelul oaselor. Un comunicat al biroului său a precizat că boala este „caracterizată printr-un scor Gleason de 9”, ceea ce indică un grad ridicat de malignitate, mai scrie sursa citată.