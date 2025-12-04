Netanyahu a spus că va merge la New York în ciuda amenințărilor venite din partea lui Mamdani

Premierul israelian a declarat miercuri că intenționează în continuare să meargă la New York, în ciuda amenințărilor primarului ales Zohran Mamdani că îl va aresta în baza unui mandat de arestare al Curții Penale Internaționale, relatează AFP.

'Da, voi veni la New York', a declarat Netanyahu într-un interviu video acordat forumului Dealbook al The New York Times, fără a menționa niciun eveniment sau dată specifică pentru călătorie.

Întrebat dacă ar dori să vorbească cu Mamdani, Netanyahu a răspuns: 'Dacă se răzgândește și recunoaște dreptul nostru la existență, aceasta va fi o bună oportunitate de a începe un dialog'.

Membru al aripii stângi a Partidului Democrat, Zohran Mamdani va deveni în ianuarie primul primar musulman al New Yorkului, după victoria sa electorală de la începutul lunii noiembrie.

Mamdani a numit Israelul un 'regim de apartheid' și a denunțat ofensiva din Fâșia Gaza drept 'genocid'. De asemenea, s-a pronunțat în repetate rânduri împotriva antisemitismului.

Primarul ales a promis că va trimite poliția municipală pentru a executa mandatele de arestare pentru liderii căutați de CPI, în special Netanyahu și președintele rus Vladimir Putin.

CPI, cu sediul la Haga, a emis mandate de arestare pe numele lui Benjamin Netanyahu, precum și al fostului ministru israelian al apărării Yoav Gallant, pentru crime de război și crime împotriva umanității în Fâșia Gaza în cadrul ofensivei israeliene lansate ca represalii pentru atacul Hamas din 7 octombrie 2023.

Nici Statele Unite, nici Israelul nu recunosc CPI.

În ciuda declarațiilor lui Mamdani, o astfel de arestare pare foarte puțin probabilă, mai ales că nu este sigur că are autoritatea de a face acest lucru.

Orașul New York găzduiește cea mai mare populație evreiască din afara Israelului, precum și sediul Națiunilor Unite, unde Netanyahu participă în mod regulat la Adunarea Generală anuală.

De asemenea, Netanyahu a călătorit de mai multe ori la Washington pentru a se întâlni cu Donald Trump, susținător ferm al Israelului și care a impus sancțiuni împotriva CPI.

