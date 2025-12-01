Premierul Benjamin Netanyahu s-a prezentat în faţa instanţei după ce a cerut graţierea, demers susţinut de Donald Trump

Benjamin Netanyahu a apărut luni în faţa instanţei pentru prima dată după ce a solicitat preşedintelui o graţiere în procesul său de corupţie, demers susţinut şi de Donald Trump, transmite Reuters.

Politicienii din opoziţie s-au pronunţat împotriva cererii premierului, unii susţinând că orice graţiere ar trebui să fie condiţionată de retragerea lui Netanyahu din politică şi de recunoaşterea vinovăţiei.

Alţii au afirmat că premierul trebuie să convoace mai întâi alegeri naţionale, care sunt prevăzute pentru octombrie 2026, înainte de a solicita orice graţiere.

Naftali Bennett, fost prim-ministru, a declarat că ar sprijini încheierea procesului dacă Netanyahu ar fi de acord să se retragă din politică „pentru a scoate Israelul din acest haos”.

„În acest fel, putem lăsa totul în urmă, ne putem uni şi reconstrui ţara împreună”, a spus Bennett, care a condus un guvern de coaliţie ce a câştigat alegerile din 2021, înlăturându-l pe Netanyahu din funcţie. Netanyahu a câştigat alegerile din anul următor şi a revenit la putere.

Sondajele îl indică pe Bennett ca fiind cel mai probabil candidat la conducerea următorului guvern în cazul în care Netanyahu ar pleca.

Acuzat de luare de mită și fraudă în 2020

Netanyahu, cel mai longeviv prim-ministru al Israelului, a fost acuzat în 2019 de luare de mită, fraudă şi abuz de încredere, după ani de anchete. Procesul său a început în 2020.

Prim-ministrul a negat în repetate rânduri orice faptă ilegală şi nu şi-a recunoscut vina în cererea de graţiere, avocaţii lui afirmând că acesta crede că, dacă va fi finalizat, procesul se va încheia cu achitarea completă.

Un mic grup de demonstranţi s-a adunat luni în faţa tribunalului din Tel Aviv, unii purtând salopete portocalii de tipul celor din închisoare şi cerând ca Netanyahu să meargă la închisoare.

Într-o scrisoare adresată preşedintelui Isaac Herzog, publicată duminică, avocaţii lui Netanyahu au afirmat că frecventele apariţii în faţa instanţei îi împiedică capacitatea de a guverna. Graţierea ar fi benefică şi pentru ţară, au susţinut aceştia.

În Israel, graţierile sunt acordate de obicei numai după încheierea procedurilor judiciare şi condamnarea acuzatului. Nu există precedent pentru acordarea unei graţieri în timpul procesului, menţionează Reuters.

Trump consideră cazul Netanyahu ca fiind „politic”

Aliaţii coaliţiei de dreapta ai lui Netanyahu au susţinut cererea acestuia, care a venit la două săptămâni după ce Trump i-a scris lui Herzog cerându-i să ia în considerare graţierea lui Netanyahu, calificând cazurile împotriva acestuia drept „urmărire penală politică şi nejustificată”.

În alegerile recente, rivalii lui Netanyahu au făcut din cazurile sale juridice o temă centrală a campaniei.

Coaliţia lui Netanyahu, cea mai de dreapta din istoria Israelului, ar avea dificultăţi în a obţine suficiente locuri pentru a forma următorul guvern, potrivit sondajelor.

