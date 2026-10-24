Prima oprire a lui Obama va fi în Cleveland, unde va participa la un eveniment alături de Sherrod Brown, fost senator democrat de Ohio, care a ocupat funcția timp de trei mandate și încearcă să-l învingă pe actualul senator republican Jon Husted. La miting va fi prezentă și Amy Acton, candidata democrată la funcția de guvernator al statului, care îl înfruntă pe republicanul Vivek Ramaswamy, potrivit AP.

Deși Ohio a devenit un stat în care republicanii au un avantaj electoral mai constant, în acest an competiția este una strânsă.

Președintele Donald Trump și vicepreședintele JD Vance au vizitat amândoi statul în ultimele săptămâni, pentru a-i mobiliza pe alegători în sprijinul lui Husted și al lui Ramaswamy.

Miza: controlul Senatului SUA

Ulterior, Obama va merge la un miting în Detroit, unde îl va susține pe Abdul El-Sayed, fost oficial din domeniul sănătății publice, care încearcă să unească electoratul democrat din Michigan după ce a câștigat o competiție internă tensionată la o diferență de mai puțin de un punct procentual. El-Sayed candidează împotriva republicanului Mike Rogers, fost membru al Camerei Reprezentanților.

Prezența lui Obama în Detroit, un oraș în care aproximativ trei sferturi dintre locuitori sunt de culoare, ar putea consolida sprijinul pentru El-Sayed în rândul alegătorilor afro-americani. La alegerile primare, contracandidata sa, Haley Stevens, a câștigat comitatul Wayne, din care face parte Detroit, cu aproximativ șase puncte procentuale în plus. Kamala Harris, fost vicepreședinte al SUA și prima persoană de culoare și de origine sud-asiatică ajunsă în această funcție, a făcut campanie pentru El-Sayed în septembrie.

El-Sayed l-a criticat pe Obama după realegerea acestuia din 2012, reproșându-i că nu și-a respectat toate promisiunile progresiste din campanie. Într-un text, el a scris că Obama „nu a fost alegerea potrivită — pur și simplu, nu a fost alegerea greșită”.

La începutul acestei luni, El-Sayed le-a spus reporterilor că îl apreciază pe fostul președinte, pe care l-a descris drept o figură „fundamentală” pentru decizia sa de a candida la o funcție publică. Totuși, el a precizat că există aspecte ale mandatului lui Obama cu care nu este de acord.

„Este normal să iubești pe cineva, să apreciezi cu adevărat tot ceea ce a făcut și să spui: «Uite, sunt câteva lucruri pe care le-aș fi făcut diferit». Dar acea persoană a făcut totuși lucruri importante pentru a-ți crea oportunități”, a declarat El-Sayed.

Cei doi au discutat telefonic la scurt timp după ce El-Sayed a câștigat alegerile primare, în august.

În Michigan sunt în cursă și funcțiile de guvernator, procuror general și secretar de stat. Jocelyn Benson, candidata democrată la funcția de guvernator, urmează să participe la miting, alături de alți candidați pentru funcții publice. Benson îl înfruntă pe republicanul John James, membru al Camerei Reprezentanților.

Săptămâna viitoare, Obama va participa la un miting în Georgia alături de senatorul Jon Ossoff și de Keisha Lance Bottoms, candidata la funcția de guvernator. Donald Trump este așteptat să țină un discurs în Georgia sâmbătă.