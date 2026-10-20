Totodată, analizează averile nete ale celor mai bogaţi zece reprezentanţi şi senatori care variază între 200 şi 700 de milioane de dolari, informează Agerpres, care citează EFE.

Şase republicani şi patru democraţi se află în fruntea listei celor mai bogaţi membri ai Congresului. Cinci dintre aceşti legislatori candidează pentru realegere pe 3 noiembrie, doi vor candida pentru alegerile din 2030, iar trei şi-au anunţat deja retragerea şi nu vor mai reveni în Congres. Din cei zece, doar două sunt femei.

Cine sunt cei mai bogați zece membri ai Congresului american

Conform celor mai recente estimări în timp real ale averii nete publicate şi compilate de Quiver Quantitative, o platformă privată de date financiare, cei mai bogaţi membri ai Congresului sunt:

Jefferson Shreve – 715,2 milioane de dolari

Jefferson Shreve, 61 de ani: membru republican al Camerei Reprezentanţilor din Indiana, cu o avere de 715,2 milioane de dolari provenită de la compania de depozitare Storage Express, pe care a vândut-o în 2022.

Jim Justice – 664,4 milioane de dolari

Jim Justice, 75 de ani: senator republican din Virginia de Vest, cu o avere netă de 664,4 milioane de dolari.

Rick Scott – 509,4 milioane de dolari

Rick Scott, 73 de ani: senator republican din Florida, guvernator al statului din 2011 şi până în 2019, cofondator al HCA Healthcare şi Solantic (companii private din sectorul sanitar), cu o avere de 509,4 milioane de dolari.

Darrell Issa – 399,3 milioane de dolari

Darrell Issa, 72 de ani: membru republican al Camerei Reprezentanţilor din California, cu o avere netă de 399,3 milioane de dolari, după ce a fost director executiv al companiei de alarme auto Directed Electronics.

Vern Buchanan – 272,2 milioane de dolari

Vern Buchanan, 75 de ani: membru republican al Camerei Reprezentanţilor din Florida, cu 272,2 milioane de dolari, a deţinut mai multe afaceri cu reprezentanţe auto şi închirieri de aeronave.

Nancy Pelosi – 262,4 milioane de dolari

Nancy Pelosi, 86 de ani: membră democrată a Camerei Reprezentanţilor din California, are o avere netă de 262,4 milioane de dolari, provenită în principal din investiţiile soţului ei.

Mark Warner – 210,1 milioane de dolari

Mark Warner, 71 de ani: senator democrat din Virginia, cu 210,1 milioane de dolari, proveniţi din participaţiile sale la companii de telecomunicaţii.

Daniel Goldman – 208 milioane de dolari

Daniel Goldman, 50 de ani: membru democrat al Camerei Reprezentanţilor din New York şi moştenitor al averii lui Levi Strauss, are o avere netă de 208 milioane de dolari.

Pete Ricketts – 206,6 milioane de dolari

Pete Ricketts, 62 de ani: senator republican din Nebraska, fiul fondatorului unei firme de brokeraj din SUA, are o avere netă de 206,6 milioane de dolari.

April McClain Delaney – 199,1 milioane de dolari

April McClain Delaney, 62 de ani: membră democrată a Camerei Reprezentanţilor din Maryland, avocată şi fostă funcţionară a Departamentului Comerţului, completează lista celor mai bogaţi, cu o avere de 199,1 milioane de dolari.