Senatoarea Jeanne Shaheen din New Hampshire, liderul democraților din Comisia pentru Relații Externe a Senatului, și-a exprimat îngrijorarea într-o scrisoare adresată joi secretarului de stat Marco Rubio cu privire la „utilizarea necorespunzătoare a funcției oficiale” de către Guilfoyle, inclusiv includerea unui lobbyist înregistrat în cadrul întâlnirilor cu oficiali străini și promovarea unuia dintre clienții greci ai lobbyistului respectiv, precum și a asocierii în participațiune a acestuia cu o companie susținută de statul grec, potrivit News.ro.

„Astfel de acțiuni nu servesc credibilității SUA în străinătate și riscă să submineze diplomația americană”, a scris Shaheen, care a votat anul trecut în favoarea confirmării lui Guilfoyle. Ea a solicitat Departamentului de Stat să prezinte „măsurile care au fost și vor fi luate pentru a evita influența nejustificată și chiar aparența unui conflict de interese”.

La rândul său, Gregory Meeks, liderul democraților din Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților, și-a exprimat „profunda îngrijorare” cu privire la conduita lui Guilfoyle într-o scrisoare adresată miercuri lui Rubio. Meeks a solicitat demiterea ambasadorului în cazul în care aceste acuzații se dovedesc a fi adevărate. „Dacă aceste informații sunt corecte, ambasadoarea Guilfoyle nu este potrivită să reprezinte Statele Unite în străinătate și ar trebui demisă din funcție”, a scris el.

Democrații au cerut explicații privind activitatea ambasadoarei

Meeks solicită răspunsuri cu privire la informațiile conform cărora: ambasadoarea Guilfoyle ar fi amenințat că SUA ar putea să-și folosească influența pentru a submina guvernul democratic suveran al Greciei, invocând, se pare, România ca precedent; ar fi promovat interesele comerciale ale unei companii grecești din domeniul construcțiilor și energiei în cadrul unor întâlniri diplomatice oficiale; și ar fi permis în repetate rânduri unui lobbyist înregistrat al respectivei companii străine să participe la întâlniri cu înalți oficiali ai guvernului SUA și cu interlocutori oficiali străini.

Legiuitorii au solicitat documente și răspunsuri din partea Departamentului de Stat, inclusiv o listă completă a tuturor întâlnirilor la care a participat lobbyistul, informații despre interesele financiare ale lui Guilfoyle și o descriere detaliată a modului în care Guilfoyle a promovat compania greacă Aktor Group. Shaheen a întrebat dacă Departamentul de Stat l-a autorizat pe lobbyistul Christos Marafatsos să participe la întâlniri cu oficiali ai guvernelor străine.

Un oficial al Ambasadei SUA în Grecia a declarat că Guilfoyle „continuă să respecte toate liniile directoare în materie de etică ale Departamentului de Stat” și că „orice insinuare conform căreia ar fi acționat în afara liniilor directoare etice este categoric falsă”, scrie The Wall Street Journal.

Un avocat al lui Guilfoyle a declarat anterior pentru cotidianul american că ambasadoarea a colaborat cu mai multe companii din domeniul energetic și nu s-a concentrat doar pe una singură.

Un avocat al companiei Aktor a declarat joi că „ambasadoarea a promovat în mod consecvent interesele SUA”.

Congresmenii democrați au solicitat, de asemenea, informații cu privire la faptul dacă utilizarea de către Guilfoyle a avioanelor private în calitate de ambasadoare - inclusiv unul plătit de directorul general al Aktor - a respectat regulile Departamentului de Stat. Foști angajați ai ambasadei afirmă că este rar ca ambasadorii SUA să călătorească cu avioane private, iar regulile Departamentului de Stat impun de mult timp ca ambasadorii să obțină o aprobare explicită înainte de a face acest lucru.

Când Guilfoyle a zburat la Atena în noiembrie pentru a-și prezenta scrisorile de acreditare în calitate de ambasador, a făcut-o cu un avion privat alături de omul de afaceri greco-american Eric Vassilatos, potrivit unor persoane familiarizate cu situația. De asemenea, ea l-a însoțit pe Vassilatos într-un avion privat în ianuarie, pe ruta Atena-Paris, potrivit acelorași surse.

Un oficial al Ambasadei SUA a declarat că Guilfoyle a respectat „în totalitate directivele Departamentului de Stat” privind călătoriile oficiale.

Guilfoyle i-a nedumerit pe oficialii guvernamentali din sud-estul Europei prin promovarea sa persistentă a companiei Aktor și prin eforturile sale susținute de a-l implica pe Marafatsos, unul dintre principalii lobbyiști ai companiei, a relatat WSJ săptămâna trecută.

Aktor, prin intermediul unei asocieri în participațiune cu o companie susținută de statul grec, a semnat toamna trecută un contract pe 20 de ani pentru achiziționarea de GNL american de la o companie americană numită Venture Global.

România, menționată în relatările privind declarațiile lui Guilfoyle

WSJ a mai relatat că, în cadrul unei cine organizate în martie la Atena, Guilfoyle a avut o discuție aprinsă cu ministrul energiei din Grecia, Stavros Papastavrou. Referindu-se la prăbușirea iminentă a guvernului român, Guilfoyle a spus: „Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici”, a relatat ziarul. Avocatul lui Guilfoyle a contestat modul în care a fost prezentată această discuție.

În Grecia, partidele de opoziție presează guvernul să ia măsuri în legătură cu aceste comentarii sau să o convoace pe Guilfoyle pentru a le explica. „Ministerul Afacerilor Externe nu a convocat-o pentru a da explicații. Dacă ar fi fost vorba de o altă țară, ar fi făcut-o”, a declarat Haris Tzimitras, purtător de cuvânt al partidului de opoziție de stânga, Syriza, într-un interviu acordat WSJ.

Pavlos Marinakis, purtător de cuvânt al guvernului grec, a declarat luni reporterilor că „nu a fost niciodată vorba de vreo amenințare” la adresa guvernului grec și că „un astfel de lucru nu ar fi tolerat niciodată”. El nu a abordat în mod explicit comentariile referitoare la România.

Vineri, și ministrul energiei din Grecia a respins informațiile publicate de WSJ.

În România, comentariile au stârnit o furtună politică, mai multe partide politice importante solicitând mai multe informații despre interacțiunile lui Guilfoyle cu politicienii români, scrie The Wall Street Journal. Deputatul Alexandru Dimitriu, al cărui partid, Uniunea Salvați România, făcea parte din coaliția de guvernare, a depus o plângere pentru trădare împotriva politicienilor care s-au întâlnit cu Guilfoyle, acuzându-i de complicitate cu o putere străină cu „scopul de a subjuga și submina economic România”.

Guilfoyle a menționat România în timpul unei cine organizate în martie la Atena, la care au participat peste o duzină de persoane, printre care oficiali americani și greci, precum și personalul ambasadei. Mai târziu în aceeași lună, Guilfoyle a sosit la București pentru a lua cuvântul la o conferință, unde a lăudat recentul acord dintre Venture Global și joint venture-ul dintre Aktor și DEPA, o companie energetică greacă susținută de stat.

În acea seară, potrivit unui videoclip difuzat în mass-media românească, Guilfoyle și Marafatsos au luat cina împreună cu politicieni de vârf din Partidul Social-Democrat (PSD) din România, printre care liderul partidului și ministrul energiei. Un avocat al lui Marafatsos a declarat că acesta a participat la cină timp de cel mult 15 minute și nu a luat parte la nicio discuție despre guvernul român, precizează WSJ.

În luna mai, guvernul român s-a prăbușit în urma unui vot de neîncredere inițiat de PSD și de Alianța pentru Uniunea Românilor, de extremă dreapta.

Liderul PSD a afirmat că partidul nu a colaborat cu SUA în această acțiune.

Actualul prim-ministru interimar, Ilie Bolojan, nu a purtat nicio discuție cu Guilfoyle, a declarat purtătoarea de cuvânt a guvernului, menționează WSJ.