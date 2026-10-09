Această delegație a Congresului SUA avea programată și o întâlnire cu prim-ministrul interimar, Ilie Bolojan.

La insistențele jurnaliștilor, care au vrut să afle care este motivul anulării acestei vizite ”pe ultima sută de metri”, biroul de presă al Guvernului a transmis că decizia a fost luată din cauza unei ”probleme tehnice” la aparatul de zbor.

”Având în vedere că au existat mai multe întrebări privind motivul anulării vizitei delegatiei Congresului SUA, precizăm că aceasta a fost determinată de o problemă tehnică la aeronava cu care delegația urma să se deplaseze în România”, au precizat reprezentanții Palatului Victoria.

Pe de altă parte, această vizită va fi reprogramată.

”Vizita în România a delegației Congresului SUA, în cadrul căreia era programată și o întâlnire cu prim-ministrul, nu va mai avea loc astăzi, din motive obiective. Vom reveni cu informații despre reprogramarea vizitei”, arată sursa citată.