Printre dispăruți se numără zeci de turiști străini, mai ales americani și britanici, dar și aproape 200 de pelerini indieni. Ruperea unui ghețar la mare altitudine a provocat dezastrul și există riscul producerii unor noi inundații catastrofale, în orice moment.

Ca un tsunami înfricoșător, un puhoi uriaș de apă, noroi, pietre și aluviuni s-a năpustit pe râul Tishuli, într-o vale din munții Himalaya, la frontiera dintre Nepal și Tibet, teritoriu chinez.

Viitura devastatoare a distrus zeci de case și drumuri și a spulberat poduri. Și o hidrocentrală a fost înghițită de torentul parcă apocaliptic.

„Am primit un telefon de la o rudă: „Vine apă multă, o să inunde totul. Lasă magazinul și fugi de acolo! În 15 minute a distrus totul. N-a mai rămas nimic.”

Un muncitor a filmat momentul în care câțiva colegi fug din calea potopului.

Nepalul este în situație extremă și are nevoie de mai mult ajutor internațional, avertizează Crucea Roșie. Salvatorii caută supraviețuitori în condiții aproape imposibile.

Cordelia Lynch, Sky News, Nepal: „Mă aflu în Dungay, una dintre multele zone devastate. Sute de oameni au fost uciși, alte sute sunt dispăruți. Doar în acest loc, 100 de case au fost spulberate. Totul este acoperit cu noroi. Sentimentul predominant aici, în Nepal, este unul de șoc total: nu erau pregătiți pentru așa ceva, nu se așteptau la asta, iar acesta este unul dintre cele mai grave dezastre cu care s-a confruntat vreodată această țară.”

De o parte și de alta a graniței, cei dispăruți se numără cu sutele. Pe lângă localnici, sunt de negăsit numeroși turiști din India, Statele Unite, Australia și Marea Britanie. Zeci de polițiști și militari nepalezi sunt, de asemenea, dați dispăruți.

Zona era frecventată de pelerini care vin să se reculeagă într-un loc sfânt pentru hinduism – așa se explică prezența a zeci de cetățeni indieni. Tot acolo erau și numeroși turiști amatori de drumeții.

Roshan Panday, owner of Fishtail Tours & Travels Group: „Am avut un grup de 27 de turiști în Nepal. Toți sunt dispăruți. Absolut totul este acoperit de noroi. Am încercat să-i sunăm pe șoferi. Am încercat să-i sunăm pe ghizi. Am încercat să-i contactăm pe toți, inclusiv autoritățile de acolo. Dar nimeni nu răspundea la telefon. Niciunul dintre telefoane nu suna.”

Shreejana Shrestha, BBC, Nepal: „Supraviețuitorii sunt aduși aici, la spitalul din Kathmandu. Iar familiile așteaptă cu angoasă și teamă o veste. Încearcă să afle dacă cei dragi sunt în siguranță, sinistrați sau sunt dați dispăruți.”

Autoritățile au crezut inițial că un cutremur ar fi cauza dezastrului. Însă specialiștii de la Institutul Geologic al Statelor Unite afirmă acum că nenorocirea a fost provocată de ruperea unui ghețar, la mare altitudine. O avalanșă imensă de gheață și bucăți de stâncă s-a prăbușit în vale, declanșând viitura.

Locuitorii sunt traumatizați de această catastrofă, în timp ce experții au avertizat că persistă obstrucționarea cursului de apă, așa că s-ar putea declanșa oricând un nou puhoi nimicitor.