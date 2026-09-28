Alicia Sanchez și Luci Peraza au renunțat la viața din Florida și s-au mutat în Spania împreună cu fiica lor. Au vrut un ritm de viață mai liniștit, mai mult timp pentru familie și costuri mai mici, scrie Il Messaggerio.

După ce au ajuns în Alicante și au căutat timp de șase săptămâni o locuință, au descoperit o casă în Castil de Campos, un sat din Andaluzia. Proprietatea are 148 de metri pătrați, cinci dormitoare și două băi și a costat aproximativ 72.000 de dolari. Au plătit întreaga sumă în numerar, fără ipotecă.

Cât cheltuie lunar

Familia spune că principalele cheltuieli ajung la aproximativ 1.216 dolari pe lună. Aproximativ 350 de dolari sunt alocați alimentelor, iar restul acoperă utilitățile, internetul, asigurarea medicală, contribuțiile sociale și alte costuri.

În paralel, cele două au investit aproximativ 60.000 de dolari în renovarea proprietății și au deschis un studio de artă, unde organizează ateliere de ceramică și activități creative.

Alicia continuă să lucreze în marketing ca freelancer, cu venituri de până la 9.000 de dolari pe lună, în funcție de contracte.

„Pare un vis”, spune Alicia despre ritmul de viață din Spania, deși recunoaște că adaptarea la birocrație, programul local și un stil de viață mai lent nu a fost întotdeauna ușoară.

Acum, familia locuiește printre plantații de măslini și își construiește o nouă viață în Andaluzia.