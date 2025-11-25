Ucraina va fi „complet rusificată în cel mult doi ani” spune ideologul lui Putin, Alexander Dughin. Fără „suveranitate”

Ideologul lui Putin, Alexander Dughin, a cărui fiică a fost ucisă într-un atentat cu mașină capcană, a declarat că Ucraina va fi „complet rusificată în cel mult doi ani” și că „nu va mai exista suveranitate”.

Dughin a spus că planul propus de liderul american Donald Trump „a ridicat serioase îndoieli” și că după ce Kievul și reprezentanții europeni vor fi implicați în acesta, „va deveni clar inacceptabil” pentru Rusia, a scris el pe canalul său de Telegram, transmite publicația UAWire.

„Ucraina va fi complet a noastră în cel mult doi ani. Posibil mult mai devreme”, a spus Dughin.

El a criticat apelurile la respectarea suveranității Ucrainei, insistând că „nu va exista niciun fel de suveranitate”, pentru că ucrainenii „nu știu cum să o folosească”. În același timp, ideologul Kremlinului susține că se elaborează un alt plan – „integrarea societății ucrainene” în Rusia.

„Din câte știu, se lucrează intens la un plan detaliat de integrare a societății ucrainene în spațiul unificat al „lumii ruse”. Se lucrează la manuale, programe de urgență pentru tratament în masă și reabilitare psihologică”, a spus Dughin.

Ucraina, „Ținuturile Vechi”

El scrie, de asemenea, că un proiect de „restructurare administrativă” ar fi gata și că teritoriile ucrainene ar putea primi un nou nume.

„Cel mai probabil, aceste teritorii vor primi un nou nume. Posibil „Ținuturile Vechi””, a mai spus ideologul Kremlinului.

Dughin a amplificat în repetate rânduri propaganda Kremlinului. Încă din 2006, Kievul l-a declarat pe Dughin persona non grata pentru promovarea ideii distrugerii Ucrainei ca stat.

În august 2022, agenția rusă RIA Novosti a relatat că fiica lui Dughin, Daria Dughina, a fost ucisă la Moscova. La înmormântarea ei, Dughin a declarat că fiica sa a murit în numele „ortodoxiei, statului și victoriei ruse”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













