Alertă la Paris din cauza unei scrisori găsite din întâmplare în catedrala Notre-Dama. Ce scria în răvaș

Stiri externe
11-10-2025 | 18:05
notre dame

O scrisoare anonimă care avertiza asupra unui risc de atentat în timpul acestui weekend, a fost descoperită vineri, în jurul orei 17:00, în catedrala Notre-Dame din Paris, au declarat surse din poliţie pentru presa franceză.  

autor
Cristian Anton

Mesajul, găsit vineri, îndemna să nu fie deschise uşile catedralei, deoarece acolo au fost ascunse cuţite pentru a „face ravagii”, potrivit Le Figaro.

Scrisoarea anonimă a fost găsită vineri după-amiază de un paracliser, a aflat Le Figaro dintr-o sursă din poliţie. Mesajul, dactilografiat, fusese plasat lângă lumânări şi spunea: „Nu deschideţi catedrala pe 11 şi 12 octombrie, vor fi vizitatori străini care, cu ajutorul altor vizitatori, au ascuns deja cuţite în catedrală în ultimele zile şi vor face ravagii. Vă rugăm să nu deschideţi catedrala”.

Catedrala Notre-Dame, păzită și de armată

Imediat, poliţia a început verificările. Încă de vineri seara, serviciile de securitate ale clădirii au efectuat verificări pentru a elimina orice îndoială. Sâmbătă dimineaţă au fost efectuate noi verificări.

O „inspecţie de securitate efectuată în comun de serviciul de securitate al catedralei şi personalul direcţiei de ordine publică şi circulaţie al prefecturii de poliţie a permis eliminarea oricărui risc”, a informat prefectura de poliţie din Paris.

Citește și
altar notre dame
Catedrala Notre Dame din Paris are un altar nou la 5 ani de la incendiul devastator. Notre Dame se va deschide pe 8 decembrie

Catedrala şi-a redeschis porţile pentru public sâmbătă dimineaţa. „Personalul prefecturii de poliţie, sprijinit de militarii din Forţa Sentinelle, este permanent mobilizat pentru a asigura securitatea sitului”, precizează prefectura de poliţie. Responsabilii catedralei intenţionează să depună plângere.

Turnurile Catedralei Notre-Dame din Paris, redeschise pentru public, la șase ani după incendiul devastator

Sursa: News.ro

Etichete: paris, scrisoare, catedrala notre dame, alerta terorista,

Dată publicare: 11-10-2025 18:00

