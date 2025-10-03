DIICOT a reținut un bărbat de 33 de ani pentru acte de terorism. Dispozitive explozive descoperite la domiciliu

03-10-2025 | 14:36
DIICOT, trupe speciale
PRO TV

Procurorii DIICOT din Bistrița-Năsăud au dispus reținerea unui bărbat de 33 de ani, acuzat de săvârșirea infracțiunii de acte de terorism.

autor
Vlad Dobrea

Anchetatorii susțin că între 2022 și mai 2025, acesta ar fi produs două dispozitive explozive de mici dimensiuni, pe care le-a filmat și testat în locuința proprie și în apropierea acesteia. Ulterior, între august și 2 octombrie 2025, inculpatul ar fi fabricat alte două dispozitive similare, descoperite și ridicate de la domiciliul său.

Radicalizare și propagandă teroristă accesată online

Din anchetă reiese că bărbatul a accesat în mod repetat site-uri și materiale de propagandă teroristă, vizând documentarea pentru fabricarea de explozivi și tehnici de comitere a atentatelor. Procurorii spun că aceste acțiuni făceau parte dintr-un proces de radicalizare și din pregătirea unui posibil atac care ar fi vizat uciderea mai multor persoane și inducerea panicii în rândul populației.

În locuința inculpatului au fost găsite:

  • substanțe și recipiente cu potențial exploziv;

  • peste 630 de materiale pirotehnice de tip petardă;

    • documente și materiale digitale cu conținut extremist.

Colaborare între instituții și propunere de arestare preventivă

Ancheta a fost realizată în cooperare cu Serviciul Român de Informații, autoritatea națională pentru prevenirea și combaterea terorismului. Activitățile judiciare au implicat polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Bistrița-Năsăud, iar intervenția a fost sprijinită de jandarmii din Inspectoratul Județean de Jandarmi Bistrița-Năsăud.

Astăzi, procurorii DIICOT au sesizat Curtea de Apel Cluj cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile.

