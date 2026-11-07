Pentru aceste două jocuri, selecţionerul Gheorghe Hagi a convocat un lot format din 26 de jucători, 18 dintre aceştia care evoluează la cluburi din străinătate şi alţi 8 din campionatul intern, scrie News.ro.

Lotul convocat pentru partidele cu Polonia şi Bosnia-Herţegovina este următorul:

PORTARI

Otto HINDRICH (Legia Varşovia | Polonia, 4/0), Ştefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurenţiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAŞI

Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUŞIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIŞ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicuşor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAŞI

Tudor BĂLUŢĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 90/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0);

ATACANŢI

Dennis MAN (PSV | Ţările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUŢAN (FC Rapid 1923, 19/1), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

Luni, 9 noiembrie, de la ora 12:30, la CNF Mogoşoaia, selecţionerul Gheorghe Hagi va susţine o conferinţă de presă. La întâlnirea cu mass-media vor participa şi jucătorii Matei Ilie şi Florinel Coman.

Partidele au loc după următorul program:

Sâmbătă, 14 noiembrie, 21:45, Arena Naţională (Bucureşti): ROMÂNIA – Polonia

Marţi, 17 noiembrie, 21:45, Stadion Bilino Polje (Zenica): Bosnia-Herţegovina – ROMÂNIA.