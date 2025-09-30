Andrew Tate, după ce a scăpat de dosarul penal din Marea Britanie: „Sunt unul dintre cei mai maltratați bărbați din istorie”

30-09-2025 | 21:54
Andrew Tate a reacționat după ce a scăpat de urmărirea penală î Marea Britanie, într-un dosar în care era acuzat de violență sexuală de patru femei. El s-a comparat cu președintele american, Donald Trump.

 

Lorena Mihăilă

Influencerul a postat reacția pe reteaua X: „România? Niciun caz. UK? Niciun caz. SUA? Niciun caz. 4 luni în închisoare, 3 ani închis în casa mea. Calomnii mediatice nesfârșită. 25 de milioane de dolari furați de la mine. Sunt unul dintre cei mai maltratați bărbați din istorie, alături de însuși președintele Trump”.

Serviciul de Procuratură al Coroanei (CPS) din Marea Britanie a anunțat luni că nu există suficiente dovezi pentru a-l urmări penal pe Andrew Tate în cazul acuzațiilor aduse de cele patru femei, aflate acum într-un proces civil la Înalta Curte din Londra.

Femeile îl acuză pe influencer de violență sexuală, inclusiv de faptul că a strâns-o pe una dintre ele de gât în mai multe rânduri, în 2015, a biciuit-o cu o curea și i-a îndreptat un pistol spre cap, relatează The Guardian.

Avocații lui Tate au declarat, într-o audiere anterioară, că influencerul „neagă total acuzațiile”.

De ce fapte sunt acuzați frații Tate în România

În România, ei se confruntă cu acuzații de trafic de persoane, trafic de minori și spălare de bani. Andrew Tate se confruntă, de asemenea, cu acuzații de viol.

De asemenea, ei sunt cercetați penal în statul american Florida. Andrew Tate a declarat că autoritățile americane „încearcă să găsească crime asupra unui om nevinovat”.

Brianna Stern, fosta iubită a lui Andrew Tate, a intentat, de asemenea, un proces în Los Angeles luna trecută, acuzându-l de agresiune sexuală, loviri și violență de gen.

Anul trecut, frații au fost reținuți la București după ce poliția Bedfordshire din Marea Britanie a declarat că a obținut un mandat de arestare în legătură cu acuzații de viol și trafic de persoane care datează din perioada 2012 - 2015.

Interdicția de călătorie impusă fraților în România a fost ridicată recent, iar de atunci au călătorit în SUA și Dubai - un lucru despre care Sienna a spus că este „oribil de văzut”.

„Poate că bărbații se vor uita la el și se vor gândi: „Ei bine, dacă el poate scăpa cu asta, atunci și eu pot” - și acest lucru face ca lucrurile să devină normale”, a declarat ea pentru BBC.

Sienna a adăugat că, în opinia ei, Marea Britanie ar trebui să „insiste mult mai mult” pentru extrădarea fraților Tate.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Marea Britanie, abuz sexual, trafic de persoane, andrew tate

Dată publicare: 30-09-2025 21:54

