Andrew Tate scapă de urmărirea penală în cazul plângerilor formulate de patru femei într-un proces civil în Marea Britanie

29-09-2025 | 23:10
Andrew Tate
Serviciul de Procuratură al Coroanei (CPS) din Marea Britanie a anunțat luni că nu există suficiente dovezi pentru a-l urmări penal pe Andrew Tate în cazul acuzațiilor aduse de patru femei, aflate acum într-un proces civil la Înalta Curte din Londra.

Femeile îl acuză pe influencer de violență sexuală, inclusiv de faptul că a strâns-o pe una dintre ele de gât în mai multe rânduri, în 2015, a biciuit-o cu o curea și i-a îndreptat un pistol spre cap, relatează The Guardian.

Avocații lui Tate au declarat, într-o audiere anterioară, că influencerul „neagă total acuzațiile”.

Am efectuat o nouă analiză a dosarului în legătură cu acuzațiile de agresiune și viol, între 2013 și 2015”, a declarat un purtător de cuvânt al CPS.

„După o analiză atentă a probelor furnizate de poliția din Hertfordshire, am ajuns la concluzia că nu sunt îndeplinite condițiile legale pentru urmărirea penală și că nu trebuie întreprinse acțiuni suplimentare”, a anunțat Serviciul Procurorilor.

Am informat toate părțile cu privire la decizia noastră și ne-am oferit să ne întâlnim cu reclamantele pentru a le explica mai detaliat raționamentul nostru”, a precizat CPS.

Avocatul lui Tate din Marea Britanie, Andrew Ford, a salutat decizia: „În ciuda presiunilor externe, probele vorbesc de la sine în acest caz, iar Serviciul de Procuratură al Coroanei a confirmat, pe bună dreptate, că probele sunt insuficiente pentru a oferi o perspectivă realistă pentru o condamnare. Motivul pentru care CPS a luat această decizie va deveni evident atunci când probele vor fi prezentate în cadrul procedurii civile. Ne bucurăm că acesta este încă un exemplu de potențial caz penal împotriva lui Andrew Tate care a fost abandonat”, a transmis avocatul.

Femeile au intentat un proces civil împotriva lui Tate la Înalta Curte după ce Serviciul de Procuratură al Coroanei a decis inițial să nu îl urmărească penal, în 2019.

Trei dintre ele l-au denunțat pe Tate la poliția din Hertfordshire, a cărei anchetă a fost închisă în același an.

Tate, în vârstă de 38 de ani, a negat acuzațiile, care includ violență sexuală, control coercitiv, agresiune și vătămare corporală, descriindu-le ca fiind „o serie de minciuni” și „fabricații grosolane”.

Separat, CPS a anunțat, în luna mai, că a autorizat 21 de acuzații împotriva lui Tate și a fratelui său, Tristan Tate, în vârstă de 37 de ani, după ce a primit un dosar cu probe de la poliția din Bedfordshire.

Care sunt toate acuzațiile lui Andrew

Andrew Tate se confruntă cu 10 acuzații legate de trei presupuse victime, inclusiv viol, vătămare corporală, trafic de persoane și controlul prostituției în scopul obținerii de profit. Tristan Tate se confruntă cu 11 acuzații legate de o presupusă victimă, inclusiv viol, vătămare corporală și trafic de persoane.

Poliția din Bedfordshire a obținut un mandat european de arestare pentru cei doi bărbați, în 2024, dar s-a convenit că extrădarea va aștepta până la finalizarea procedurilor separate din România.

Autoritățile au lansat o aplicație pentru citirea datelor de pe buletinele digitale, gratuit. Cum funcționează

Sursa: News.ro

