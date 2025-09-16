Tristan Tate sugerează din nou că va pleca din România: „Dumnezeu îmi spune să mă mut”

Influencerul britanico-american Tristan Tate a postat recent pe pagina lui de Twitter un mesaj misterios în care afirmă că simte o chemare divină de a se muta în Statele Unite ale Americii.

„Dumnezeu îmi spune să mă mut în Statele Unite. Nu pot să explic”, a scris el, fără a oferi mai multe detalii.

God is telling me to move to the United States. I cannot explain. — Tristan Tate (@TateTheTalisman) September 16, 2025

Mesajul a stârnit reacții diverse în rândul urmăritorilor săi.

Nu este pentru prima dată când influencerul a spus că va părăsi România. În luna mai a acestui an, Tristan Tate a anunțat că va pleca din România, după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile.

„Mulțumesc pentru amintiri”, a fost o parte din mesajul lui.

Frații Tate sunt cercetați sub control judiciar în două dosare instrumentate de DIICOT în România,pentru grup infracțional organizat, viol și trafic de persoane.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













