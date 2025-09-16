Tristan Tate sugerează din nou că va pleca din România: „Dumnezeu îmi spune să mă mut”

16-09-2025 | 21:18
Tristan Tate
Influencerul britanico-american Tristan Tate a postat recent pe pagina lui de Twitter un mesaj misterios în care afirmă că simte o chemare divină de a se muta în Statele Unite ale Americii.

Claudia Alionescu

 „Dumnezeu îmi spune să mă mut în Statele Unite. Nu pot să explic”, a scris el, fără a oferi mai multe detalii.

Mesajul a stârnit reacții diverse în rândul urmăritorilor săi.

Nu este pentru prima dată când influencerul a spus că va părăsi România. În luna mai a acestui an, Tristan Tate a anunțat că va pleca din România, după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile.

Frații Tate
Cum s-au prezentat frații Tate la sediul poliției din Voluntari. Andrew profită de ultimele zile ca șofer

Mulțumesc pentru amintiri”, a fost o parte din mesajul lui. 

Frații Tate sunt cercetați sub control judiciar în două dosare instrumentate de DIICOT în România,pentru grup infracțional organizat, viol și trafic de persoane.

Premieră medicală în România: o fetiță de 1 an a primit un microcip în ureche. Costul procedurii

