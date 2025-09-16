Tristan Tate sugerează din nou că va pleca din România: „Dumnezeu îmi spune să mă mut”
Influencerul britanico-american Tristan Tate a postat recent pe pagina lui de Twitter un mesaj misterios în care afirmă că simte o chemare divină de a se muta în Statele Unite ale Americii.
„Dumnezeu îmi spune să mă mut în Statele Unite. Nu pot să explic”, a scris el, fără a oferi mai multe detalii.
God is telling me to move to the United States.
I cannot explain.— Tristan Tate (@TateTheTalisman) September 16, 2025
Mesajul a stârnit reacții diverse în rândul urmăritorilor săi.
Nu este pentru prima dată când influencerul a spus că va părăsi România. În luna mai a acestui an, Tristan Tate a anunțat că va pleca din România, după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile.
„Mulțumesc pentru amintiri”, a fost o parte din mesajul lui.
Frații Tate sunt cercetați sub control judiciar în două dosare instrumentate de DIICOT în România,pentru grup infracțional organizat, viol și trafic de persoane.
Sursa: StirilePROTV
