Tânărul care s-a plimbat cu pistolul prin fața casei fraților Tate nu va avea dosar penal. Ce a spus individul

Stiri actuale
21-09-2025 | 19:37
Andrew și Tristan Tate au avut din nou treabă cu poliția doar că de această dată au chemat-o ei.

autor
Cristina Dobre,  Mădălina Stețco

Totul, după ce un bărbat de 27 de ani s-a plimbat, înarmat cu un pistol de tip air-soft, pe lângă poarta celor doi britanci în timp ce transmitea în direct pe o platformă online.

Tânărul a susținut ulterior că întreaga poveste a fost, de fapt o provocare pentru a promova o monedă digitală.

Incidentul a avut loc sâmbătă seara în fața locuinței din Voluntari a fraților Tate. Într-un comunicat, Andrew și Tristan Tate au transmis că individul s-a plimbat cu pistolul air-soft prin parcare, în timp ce era live pe o platformă populară de cryptomonede. Potrivit britanicilor respectivul ar fi vrut să intre în casa lor. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere.

Tânărul de 27 de ani a fost dezarmat de echipa de securitate a fraților Tate. Apoi, a fost imobilizat de oamenii legii chemați la adresă și dus la audieri la sediul poliției Voluntari. În final, anchetatorii nu i-au deschis un dosar penal după ce a mărturisit că totul a făcut parte dintr-o provocare de pe internet.

bilet la loto
Rezultate Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker duminică, 21 septembrie 2025. Care sunt numerele câștigătoare

Andrew Tate: „Este imposibil pentru echipa noastră de securitate să își dea seama dacă o armă este airsoft sau reală, când cineva iese aici, începe să strige amenințări și să fluture o armă. Foarte ușor putea fi o armă reală. Putea fi ascuns în tufișuri, așteptând să ieșim din casă.”

Andreea Baaș, purtător de cuvânt IPJ Ilfov: „Polițiști au intervenit în cel mai scurt timp, au depistat persona în cauză, fiind vorba despre un bărbat care se afla cu o persoană de sex feminin. Avea asupra sa o armă neletală, respectiv un pistol de tip air-soft”.

Deși este cetățean român, bărbatul a explicat în limba engleză că a vrut doar să își promoveze moneda digitală.

Individ: „Ne-au prins cu o pușcă airsoft în jurul parcării unde locuiesc frații Tate. Și doar ne promovam moneda noastră. Filmam o provocare care însemna să stăm 24 de ore în fața casei. N-am făcut nimic greșit. Practic, drumul este public. N-am făcut zgomot, n-am făcut nimic."

Andrew Tate: „Idiotul care a crezut că e o idee bună să facă asta, în ciuda evenimentelor recente, clar nu gândește.”

Acesta nu este primul incident petrecut la vila fraților Tate. În iunie, un muncitor care lucra la un garaj aflat pe proprietatea milionarilor a fost atacat de un ucrainean care a profitat că poarta era deschisă. Atunci, suspectul a fost internat la psihiatrie.

Sursa: Pro TV

Etichete: pistol, tanar, andrew tate,

Dată publicare: 21-09-2025 18:44

