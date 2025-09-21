Frații Tate, speriați de pistolarul care a dat târcoale locuinței lor din Voluntari. Ce încerca să facă, de fapt, individul

21-09-2025 | 07:21
pistolar fratii tate
Incident, sâmbătă seară, în fața locuinței fraților Andrew și Tristan Tate din Pipera, de lângă București. Un bărbat de 27 de ani a ajuns la poliție, după ce s-a plimbat înarmat cu un pistol airsoft pe lângă poartă, fiind live pe o platformă online.

autor
Mădălina Stețco

Incidentul a avut loc în jurul orei 21:00 în fața locuinței din Voluntari a fraților Tate.

Într-un comunicat, Andrew și Tristan Tate au transmis că individul s-a plimbat cu pistolul airsoft prin parcare, fiind live pe o platformă populară de cryptomonede.

Mai mult, ar fi încercat să intre în casă. El a fost surprins de camerele de supraveghere.

Corespondent PRO TV: „Inițial, a fost dezarmat de către echipa de securitate a fraților Tate. Apoi, individul de 27 de ani, a fost imobilizat de către oamenii legii și dus la audieri”.

Citește și
Frații Tate
The Times: Fraţii Tate îşi fac un buncăr de 3,9 milioane de dolari la Bucureşti prevăzut inclusiv cu o bară de striptease

Andrew Tate: „Este imposibil pentru echipa noastră de securitate să își dea seama dacă o armă este airsoft sau reală, când cineva iese aici, începe să strige amenințări și să fluture o armă. Foarte ușor putea fi o armă reală. Putea fi ascuns în tufișuri, așteptând să ieșim din casă”.

Andreea Balaș, purtător de cuvânt IPJ Ilfov: „Polițiști au intervenit în cel mai scurt timp, au depistat persona în cauză, fiind vorba despre un bărbat care se afla cu o persoana de sex feminin avea asupra sa o arma neletală, respectiv un pistol de tip airsoft”.

Bărbatul, cetățean român, a spus că totul a făcut parte dintr-o provocare, pentru a-și promova moneda digitală.

Individ: „Ne-au prins cu o pușcă airsoft în jurul parcării unde locuiesc frații Tate. Și doar ne promovam moneda noastră. Filmam o provocare care însemna să stăm 24 de ore în fața casei. N-am făcut nimic greșit. Practic, drumul este public. N-am făcut zgomot, n-am făcut nimic”.

Andrew Tate: „Idiotul care a crezut că e o idee bună să facă asta, în ciuda evenimentelor recente, clar nu gândește”.

După audieri, individului i-a fost reținut pistolul. El a plecat liber de la sediul Poliției Voluntari.

Frații Tate sunt cercetați în două dosare instrumentate de DIICOT pentru grup infracțional organizat, viol și trafic de persoane.

