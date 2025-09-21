Frații Tate, speriați de pistolarul care a dat târcoale locuinței lor din Voluntari. Ce încerca să facă, de fapt, individul

Incident, sâmbătă seară, în fața locuinței fraților Andrew și Tristan Tate din Pipera, de lângă București. Un bărbat de 27 de ani a ajuns la poliție, după ce s-a plimbat înarmat cu un pistol airsoft pe lângă poartă, fiind live pe o platformă online.

Incidentul a avut loc în jurul orei 21:00 în fața locuinței din Voluntari a fraților Tate.

Într-un comunicat, Andrew și Tristan Tate au transmis că individul s-a plimbat cu pistolul airsoft prin parcare, fiind live pe o platformă populară de cryptomonede.

Mai mult, ar fi încercat să intre în casă. El a fost surprins de camerele de supraveghere.

Corespondent PRO TV: „Inițial, a fost dezarmat de către echipa de securitate a fraților Tate. Apoi, individul de 27 de ani, a fost imobilizat de către oamenii legii și dus la audieri”.

Andrew Tate: „Este imposibil pentru echipa noastră de securitate să își dea seama dacă o armă este airsoft sau reală, când cineva iese aici, începe să strige amenințări și să fluture o armă. Foarte ușor putea fi o armă reală. Putea fi ascuns în tufișuri, așteptând să ieșim din casă”.

Andreea Balaș, purtător de cuvânt IPJ Ilfov: „Polițiști au intervenit în cel mai scurt timp, au depistat persona în cauză, fiind vorba despre un bărbat care se afla cu o persoana de sex feminin avea asupra sa o arma neletală, respectiv un pistol de tip airsoft”.

Bărbatul, cetățean român, a spus că totul a făcut parte dintr-o provocare, pentru a-și promova moneda digitală.

Individ: „Ne-au prins cu o pușcă airsoft în jurul parcării unde locuiesc frații Tate. Și doar ne promovam moneda noastră. Filmam o provocare care însemna să stăm 24 de ore în fața casei. N-am făcut nimic greșit. Practic, drumul este public. N-am făcut zgomot, n-am făcut nimic”.

Andrew Tate: „Idiotul care a crezut că e o idee bună să facă asta, în ciuda evenimentelor recente, clar nu gândește”.

După audieri, individului i-a fost reținut pistolul. El a plecat liber de la sediul Poliției Voluntari.

Frații Tate sunt cercetați în două dosare instrumentate de DIICOT pentru grup infracțional organizat, viol și trafic de persoane.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













