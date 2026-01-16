Anchetă a Parchetului European, condus de Laura Codruța Kovesi, într-un paradis tropical

Parchetul European investighează o fraudă cu fonduri europene în Guyana Franceză, un teritoriu al Franței situat în inima Amazonului. Procurorii coordonați de românca Laura Codruța Kovesi vizează un proiect în turism în valoare de 5 milioane de euro.

Procurorii Parchetului European condus de Laura Codruța Kovesi investighează o fraudă cu fonduri europene în Guyana Franceză, teritoriu din America de Sud, în inima Amazonului.

”Într-o anchetă condusă de Parchetul European (EPPO) la Paris, au fost efectuate mai multe percheziții în zilele de 13 și 14 ianuarie în Guyana Franceză, ca parte a unei anchete privind presupusa fraudă legată de construirea unei infrastructuri turistice finanțate de UE în partea de vest a departamentului francez de peste mări. Finanțarea proiectului, în valoare de 4,9 milioane de euro în subvenții UE, face parte din programul de peste mări din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), care sprijină inițiativele europene pentru dezvoltarea regională și de afaceri”, se arată într-un comunicat al Parchetului European.

Mai multe persoane au fost arestate

La cererea EPPO, perchezițiile au fost efectuate de Brigada Economică și Financiară a Serviciului Teritorial de Poliție Judiciară (STPJ) din Guyana Franceză, împreună cu Grupul de Cercetare Interministerială al Jandarmeriei (GIR) din Cayenne, cu sprijinul mai multor unități de poliție judiciară, inclusiv anchetatori cibernetici. Mai multe persoane au fost arestate și au fost efectuate interviuri, unele dintre ele fiind în custodia poliției, se mai arată în comunicatul EPPO.

Faptele care fac obiectul anchetei pot constitui o fraudă privind subvențiile. Ancheta este în curs de desfășurare pentru a clarifica faptele, a evalua dacă au avut loc infracțiuni și a stabili potențiale răspunderi penale.

Toate persoanele sunt prezumate nevinovate până la dovedirea vinovăției de către instanțele franceze competente.

EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene. Este responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.

