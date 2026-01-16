Anchetă a Parchetului European, condus de Laura Codruța Kovesi, într-un paradis tropical

Stiri externe
16-01-2026 | 15:43
guyana franceza
Shutterstock

Parchetul European investighează o fraudă cu fonduri europene în Guyana Franceză, un teritoriu al Franței situat în inima Amazonului. Procurorii coordonați de românca Laura Codruța Kovesi vizează un proiect în turism în valoare de 5 milioane de euro.

 

autor
Cristian Anton

Procurorii Parchetului European condus de Laura Codruța Kovesi investighează o fraudă cu fonduri europene în Guyana Franceză, teritoriu din America de Sud, în inima Amazonului.

Într-o anchetă condusă de Parchetul European (EPPO) la Paris, au fost efectuate mai multe percheziții în zilele de 13 și 14 ianuarie în Guyana Franceză, ca parte a unei anchete privind presupusa fraudă legată de construirea unei infrastructuri turistice finanțate de UE în partea de vest a departamentului francez de peste mări. Finanțarea proiectului, în valoare de 4,9 milioane de euro în subvenții UE, face parte din programul de peste mări din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), care sprijină inițiativele europene pentru dezvoltarea regională și de afaceri”, se arată într-un comunicat al Parchetului European.

Mai multe persoane au fost arestate

La cererea EPPO, perchezițiile au fost efectuate de Brigada Economică și Financiară a Serviciului Teritorial de Poliție Judiciară (STPJ) din Guyana Franceză, împreună cu Grupul de Cercetare Interministerială al Jandarmeriei (GIR) din Cayenne, cu sprijinul mai multor unități de poliție judiciară, inclusiv anchetatori cibernetici. Mai multe persoane au fost arestate și au fost efectuate interviuri, unele dintre ele fiind în custodia poliției, se mai arată în comunicatul EPPO.

Faptele care fac obiectul anchetei pot constitui o fraudă privind subvențiile. Ancheta este în curs de desfășurare pentru a clarifica faptele, a evalua dacă au avut loc infracțiuni și a stabili potențiale răspunderi penale.

Citește și
Ajutor pentru fermii români afectați de seceta din vară. Sumele pregătite pentru plata energiei folosite la irigații
Fraudă de 1,2 milioane de euro din banii UE pentru sisteme de irigații în Vâlcea. Ce a descoperit Parchetul European

Toate persoanele sunt prezumate nevinovate până la dovedirea vinovăției de către instanțele franceze competente.

EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene. Este responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.

Aeroporturi modernizate cu dedicație. Dacă procurorii o dovedesc, România va trebui să restituie zeci de milioane de euro

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Franta, Laura Codruta Kovesi, Parchetul European, fonduri europene, frauda, guyana,

Dată publicare: 16-01-2026 15:43

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO | Fostul fotbalist al lui Dinamo aflat în juriu la Miss Venezuela, prezentat la noua echipă!
GALERIE FOTO | Fostul fotbalist al lui Dinamo aflat în juriu la Miss Venezuela, prezentat la noua echipă!
Citește și...
Anchetă a Parchetului European. Cum a folosit un funcționar APIA doi fermieri din Giurgiu pentru a fura fonduri europene
Stiri Justitie
Anchetă a Parchetului European. Cum a folosit un funcționar APIA doi fermieri din Giurgiu pentru a fura fonduri europene

Parchetul European a trimis în judecată un funcționar din APIA care, în complicitate cu o altă persoană, a folosit doi fermieri din Giurgiu pentru a fura fonduri europene.  

Fraudă de 1,2 milioane de euro din banii UE pentru sisteme de irigații în Vâlcea. Ce a descoperit Parchetul European
Stiri Justitie
Fraudă de 1,2 milioane de euro din banii UE pentru sisteme de irigații în Vâlcea. Ce a descoperit Parchetul European

Trei persoane au fost trimise în judecată de Parchetul European după ce au încasat cu acte false 1,2 milioane de euro din banii UE pentru modernizarea sistemelor de irigație din Vâlcea.

 

Un crescător de oi din România este acuzat de Parchetul European că a obținut fraudulos fonduri UE de 2,2 milioane de euro
Stiri actuale
Un crescător de oi din România este acuzat de Parchetul European că a obținut fraudulos fonduri UE de 2,2 milioane de euro

O anchetă desfășurată la Timișoara de Parchetul European (EPPO), condus de Codruța Kovesi, a descoperit o schemă infracțională prin care au fost obținute în mod fraudulos fonduri UE în valoare de 2,2 milioane de euro destinate pășunilor.  

Fost ministru al Fondurilor UE din Croația, anchetat de Parchetul condus de Kovesi. Deconta mese și petreceri din bani UE
Stiri externe
Fost ministru al Fondurilor UE din Croația, anchetat de Parchetul condus de Kovesi. Deconta mese și petreceri din bani UE

Un fost ministru croat al Fondurilor UE a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu de către Parchetul European condus de Laura Coduța Kovesi. Fostul demnitar își deconta mesele la restaurant din banii UE pe care îi gestiona.

Cum se fură zeci de milioane de euro și în cel mai bogat stat din UE. Corupție anchetată de Parchetul condus de Kovesi
Stiri externe
Cum se fură zeci de milioane de euro și în cel mai bogat stat din UE. Corupție anchetată de Parchetul condus de Kovesi

Parchetul European condus de românca Laura Codruța Kovesi investighează o fraudă de 23 de milioane de euro comisă în Luxemburg, cel mai bogat stat din Uniunea Europeană.

 

Recomandări
CAB amână judecarea cererii de suspendare a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș. Când e noul termen
Stiri actuale
CAB amână judecarea cererii de suspendare a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș. Când e noul termen

Curtea de Apel Bucureşti amânat judecata pe cererile depuse de avocata AUR, Silvia Uscov, prin care se solicită suspendarea numirilor lui Mihai Busuioc şi Dacian Cosmin Dragoş la CCR.

ANM prelungește avertizarea de ger: nopți cu până la -18°C, polei și vânt puternic
Vremea
ANM prelungește avertizarea de ger: nopți cu până la -18°C, polei și vânt puternic

Meteorologii au prelungi avertizarea de vreme deosebit de rece până miercuri dimineață. Potrivit ANM vom avea ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, precipitații mixte, polei și ghețuș, intensificări ale vântului.

Ucraina anunță discuții decisive cu SUA: Zelenski speră ca acordurile de securitate și reconstrucție să fie semnate la Davos
Stiri externe
Ucraina anunță discuții decisive cu SUA: Zelenski speră ca acordurile de securitate și reconstrucție să fie semnate la Davos

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat joi că Ucraina nu este un obstacol în calea păcii, respingând comentariile făcute cu o zi înainte de preşedintele american Donald Trump.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 16 Ianuarie 2026

47:37

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
15 Ianuarie 2026

01:29:19

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59