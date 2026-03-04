Mesajele au fost transmise CIA prin intermediul unei ţări terţe, au spus persoanele familiarizate cu subiectul. Dar, până în prezent, nu pare că acest canal a dus la discuţii serioase despre cum să se pună capăt războiului.

În schimb, oficialii americani au descris intrarea într-o nouă fază, mai intensă, a operaţiunii comune cu Israelul pentru a degrada programul de rachete al Iranului şi a se asigura că Teheranul nu va putea obţine arme nucleare.

Secretarul apărării Pete Hegseth a declarat miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă, că SUA „abia au început”. Iar legislatorii care au fost informaţi marţi de administraţie cu privire la operaţiunea din Iran au declarat că nu au auzit nimic despre un final clar, inclusiv despre eforturi diplomatice potenţiale.

Liderii iranieni, la rândul lor, nu au demonstrat public dorinţa de a negocia, pe măsură ce rândurile lor se subţiază ca urmare a atacurilor israeliene.

Cu toate acestea, mesajele, oricât de preliminare ar fi, sugerează că există o cale eventuală pentru a negocia sfârşitul războiului. CNN a contactat CIA pentru a obţine un comentariu. Şi New York Times a relatat despre mesajele din Iran.

Oficialii americani neagă

Oficialii americani insistă că nu au purtat discuţii – nici direct, nici prin intermediul unei terţe părţi – cu iranienii de când negocierile nucleare au eşuat cu câteva zile înainte de începerea războiului. Cu toate acestea, au primit mesaje de la alte ţări care s-au oferit să ajute la dezamorsarea conflictului.

„De când lucrurile au luat o turnură cinetică, am primit o serie de solicitări”, a declarat marţi un oficial de rang înalt al administraţiei Trump, estimând numărul ţărilor la aproape o duzină. „Nu este diferit de ceea ce am avut înainte, oamenii vor să vadă dacă pot ajuta la rezolvarea conflictului, iar noi am discutat cu ei”, a spus oficialul

Până în prezent, acest lucru nu a dus la un schimb robust de mesaje între Statele Unite şi Iran. Steve Witkoff, trimisul special al preşedintelui care a condus trei runde de negocieri cu Iranul înainte ca Trump să ordone loviturile, nu a luat legătura cu ministrul iranian de externe Abbas Araghchi, cu care a schimbat mesaje text în trecut.

Witkoff nu a vorbit nici cu Ali Larijani, oficialul iranian cu rangul cel mai înalt în domeniul securităţii naţionale, a declarat oficialul de rang înalt al administraţiei Trump.

„Nu folosim pe nimeni ca interlocutor. Aceasta este o acţiune militară şi trebuie să-şi urmeze cursul”, a declarat oficialul.

Ce spune Iranul

Iar ministrul adjunct de externe al Iranului a declarat miercuri că nu se trimite niciun mesaj către SUA. „Nu am transmis niciun mesaj americanilor, deoarece acum ne apărăm”, a declarat Majid Takht-Ravanchi la MS Now. „Suntem în modul defensiv. Şi ne concentrăm pe protejarea noastră, pe apărarea noastră. Aşadar, nu se transmite niciun mesaj şi nu am primit niciun mesaj din partea Americii sau a altcuiva”, a asigurat el.

Totuşi, în culise, mulţi oficiali s-au întrebat dacă ar putea fi încheiat în cele din urmă un acord care să pună capăt conflictului şi să satisfacă în acelaşi timp toate condiţiile lui Trump: ca Iranul să-şi demonteze programele nucleare şi de rachete şi să înceteze sprijinul acordat grupurilor militare aliniate din Orientul Mijlociu.

Benjamin Netanyahu, speriat

Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a cerut clarificări Casei Albe la începutul acestei săptămâni, după ce a aflat că oficiali ai administrației Trump ar putea comunica cu regimul iranian, au declarat două surse familiarizate cu subiectul, scrie Axios.

Demersul lui Netanyahu sugerează că guvernul israelian este îngrijorat de un scenariu în care SUA ar putea urmări un armistițiu înainte ca toate obiectivele de război ale Israelului să fie atinse.

Un oficial american a spus că emisarul special Steve Witkoff și consilierul și ginerele lui Trump, Jared Kushner, vorbesc aproape zilnic cu Netanyahu, cu directorul Mossad, David Barnea, și cu alți oficiali israelieni — iar, indiferent de suișurile și coborâșurile din trecut, coordonarea din ultima lună a fost foarte strânsă.