Pentru funcţia de vicepreşedinte al FRF vor candida ca reprezentanţi ai fotbalului amator Octavian Goga şi Cristian Petrean.

Valeriu Argăseală, Alexandru Meszar şi Andrei Cristian Nicolescu vor candida pentru postul de membru în Comitetul Executiv, ca reprezentant al cluburilor din Liga I, în timp ce Bogdan Bălănescu şi Cristian Tănase vor intra în cursa pentru reprezentant al cluburilor din Liga a II-a, iar Valentin Mihai Dăscălescu şi Florea Spânu, ca reprezentant al cluburilor din Liga a III-a.

Din partea cluburilor de fotbal feminin va candida doar Alin Alexandru Cioban, pentru postul de reprezentant al grupărilor de fotbal în sală vor concura Dorin Petru Cristian Vornicu şi Auraş Braşoveanu, iar candidaţii pentru funcţia de reprezentant al cluburilor de fotbal de juniori vor participa la alegeri Cătălin Sebastian Cighir şi Ilie Ştefan Drăgan.

Comisia de validare a candidaturilor a anunţat de asemenea că eventualele contestaţii se depun la Comisia pentru Soluţionarea Contestaţiilor, în termen de 24 de ore de la momentul publicării pe site-ul oficial al FRF a soluţiilor adoptate de Comisie.

La 9 februarie, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a anunţat că va candida cu siguranţă la alegerile pentru preşedinţia asociaţiei din luna martie şi că nu are drept obiectiv să obţină unanimitate de voturi.

„Cu siguranţă eu voi candida. Nu am informaţii despre un alt posibil candidat. Funcţia de preşedinte nu mai e atât de râvnită pe cât era în trecut. În momentul de faţă, au devenit mai râvnite alte funcţii de la nivelul Federaţiei Române de Fotbal, adică de selecţioner, de director tehnic, de secretar general şi aşa mai departe”, spunea Burleanu.

În cadrul şedinţei Comitetului Executiv al FRF, s-a stabilit ca Adunarea Generală a Federaţiei Române de Fotbal să se desfăşoare miercuri, 18 martie, cu începere de la ora 11:00. Evenimentul se va desfăşura Casa Fotbalului, în Sala Nicolae Dobrin. Cu ocazia Adunării Generale din 18 martie vor fi organizate şi alegerile pentru preşedinţia FRF şi Comitetul Executiv al FRF.

Răzvan Burleanu (41 de ani) se află la conducerea FRF din 5 martie 2014, fiind la cel de-al treilea său mandat consecutiv în funcţia de preşedinte al instituţiei, şi ultimul, conform statutului federaţiei.

Într-o conferinţă de presă anterioară, Burleanu a explicat că, deşi statutul FRF prevede o limită de trei mandate, regula a fost introdusă în timpul primului său mandat, care nu se ia în considerare.