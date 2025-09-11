Prins de DNA în Delta Dunării când primea 60.000 euro. Ceruse 180.000 euro ca să intervină într-un dosar al Codruței Kovesi

Stiri Justitie
11-09-2025 | 16:06
spaga
Shutterstock

Un bărbat a fost prins în flagrant de DNA în timp ce primea o mită de 60.000 de euro, într-un complex turistic din Delta Dunării, de la o persoană căreia îi promisese că poate influența magistrații care îl judecau într-un dosar al Parchetului European.

autor
Cristian Anton

Un bărbat a fost reţinut de procurorii anticorupţie, după ce a fost prins în flagrant când primea, printr-un intermediar, suma de 60.000 de euro de la o persoană căreia îi promisese că poate influenţa judecători de la Tribunalul Bucureşti să dea o decizie favorabilă într-un dosar în care aceasta era judecată.

Potrivit unui comunicat al DNA transmis joi, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a corupţiei au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore, începând cu data de 11 septembrie, faţă de o persoană fără calitate specială, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă.

Șpagă pentru a interveni într-un dosar instrumentat de Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi

Procurorii anticorupţie notează în ordonanţă că, în zilele de 29 august şi 4 septembrie, bărbatul ar fi pretins de la o persoană (martor în cauză) suma totală de 180.000 de euro, promiţând în schimbul sumei respective că îşi va exercita presupusa influenţă asupra judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti, pentru a-i determina pe aceştia să pronunţe o soluţie de restituire a cauzei la procuror, în cadrul procedurii de cameră preliminară, privind un dosar penal în care un om de afaceri a fost trimis în judecată de Parchetul European - EPPO.

"Miercuri, în timp ce se aflau într-un complex turistic din Delta Dunării, bărbatul ar fi primit de la martorul respectiv, prin intermediul unei alte persoane (suspect în cauză), suma de 60.000 de euro, moment în care s-a procedat la constatarea infracţiunii flagrante", se pecizează în comunicat.

Citește și
bani
Un manager al unei firme de livrări a fost prins în flagrant de procurorii DNA în timp ce lua șpagă 13.000 de euro

DNA informează că bărbatul va fi prezentat cu propunere de arestare preventivă Curţii de Apel Bucureşti. 

Investigație uriașă în România a Parchetului European condus de Laura Codruța Kovesi. Sunt sute de percheziții

Sursa: Agerpres

Etichete: interventie, dna, Laura Codruta Kovesi, Parchetul European, mita, tribunalul bucuresti, dosar, flagrant,

Dată publicare: 11-09-2025 16:06

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
Citește și...
Inspector antifraudă de la ANAF, prins cu șpagă de procurorii DNA. Pe cine ar fi protejat și pentru ce „tarife”
Stiri actuale
Inspector antifraudă de la ANAF, prins cu șpagă de procurorii DNA. Pe cine ar fi protejat și pentru ce „tarife”

Un inspector superior de la Direcția Generală Antifraudă a fost prins în flagrant de anchetatorii de la DNA, imediat după ce ar fi primit 3.000 euro șpagă pentru a-și convinge colegii să redeschidă o firmă de dezmembrări auto sancționată.

Un manager al unei firme de livrări a fost prins în flagrant de procurorii DNA în timp ce lua șpagă 13.000 de euro
Stiri actuale
Un manager al unei firme de livrări a fost prins în flagrant de procurorii DNA în timp ce lua șpagă 13.000 de euro

Un manager dintr-o mare companie de curierat a fost prins miercuri seară în flagrant delict de procurorii anticorupție. Tocmai primise 13.000 de euro de la administratorul uneia dintre firmele care asigură flota de curieri.  

Flagrant delict pentru o șpagă de 500.000 de euro, făcut de procurorii DNA. Era avansul eliberării unui om de afaceri
Stiri actuale
Flagrant delict pentru o șpagă de 500.000 de euro, făcut de procurorii DNA. Era avansul eliberării unui om de afaceri

Doi bucureșteni au fost prinși, duminică seară, în flagrant delict, de procurorii DNA, imediat după ce ar fi primit prima tranșă din peste o jumătate de milion de euro.

Justiția a eliminat toate înregistrările DNA din dosarul lui Dumitru Buzatu. Flagrant cu șpagă de 1,25 mil. lei. Ce va urma
Stiri Justitie
Justiția a eliminat toate înregistrările DNA din dosarul lui Dumitru Buzatu. Flagrant cu șpagă de 1,25 mil. lei. Ce va urma

Curtea de Apel Iaşi a dispus îndepărtarea de la dosar a mijloacelor de probă constând în înregistrări efectuate prin folosirea de dispozitive tehnice în dosarul fostului preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui, Dumitru Buzatu, acuzat de luare de mită.

Prins în flagrant de DNA în București când lua 70.000 de euro șpagă pentru un aviz. Ce s-a întâmplat
Stiri Justitie
Prins în flagrant de DNA în București când lua 70.000 de euro șpagă pentru un aviz. Ce s-a întâmplat

Un bărbat a fost reţinut de DNA după ce a fost prins în flagrant când primea 70.000 de euro în schimbul promisiunii că intervine la conducerea Autorităţi Aeronautice Civile Române pentru un aviz necesar edificării unui proiect imobiliar în București.

 

Recomandări
Inflația a explodat din nou, la aproape 10% în august. Topul scumpirilor după „trei şocuri majore”
Stiri Economice
Inflația a explodat din nou, la aproape 10% în august. Topul scumpirilor după „trei şocuri majore”

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,9% în luna august, de la 7,84% în luna iulie, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, serviciile cu 9,85% iar mărfurile alimentare cu 8,92%, potrivit datelor publicate joi de INS.

Dronele ruse doborâte de Polonia ar fi vizat un hub logistic. Spațiul era folosit pentru transportul de arme spre Ucraina
Stiri externe
Dronele ruse doborâte de Polonia ar fi vizat un hub logistic. Spațiul era folosit pentru transportul de arme spre Ucraina

NATO presupune că mai multe dintre presupusele drone ruse care au invadat spaţiul aerian polonez miercuri dimineaţă devreme au vizat un hub logistic polonez folosit pentru transportul de arme spre Ucraina, a relatat joi Der Spiegel, citat de EFE.

Topul pensiilor din România. Diferența dintre un veteran de război și un magistrat și dintre un deținut politic și un deputat
Stiri Economice
Topul pensiilor din România. Diferența dintre un veteran de război și un magistrat și dintre un deținut politic și un deputat

La începutul acestui an în sistemul public de pensii erau înregistrați circa 4,7 milioane de pensionari, dintre care 3,77 la limită de vârstă și aproape 400.000 cu pensii de invaliditate. Acestora li se adaugă însă și alte categorii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 11 Septembrie 2025

47:57

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Septembrie 2025

01:41:35

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
10 Septembrie 2025

01:30:35

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28