Fraudă de 1,2 milioane de euro din banii UE pentru sisteme de irigații în Vâlcea. Ce a descoperit Parchetul European

Trei persoane au fost trimise în judecată de Parchetul European după ce au încasat cu acte false 1,2 milioane de euro din banii UE pentru modernizarea sistemelor de irigație din Vâlcea.

Parchetul European (EPPO) din România a anunțat marți trimiterea în judecată pentru fraudă a trei persoane, în urma unei anchete privind proiecte de modernizare a sistemelor de irigații, finanțate de UE. Suspecții sunt acuzați că au primit în mod necuvenit 1,2 milioane de euro, precizează Parchetul condus de Laura Codruța Kovesi.

În cauză sunt trei organizații care au obținut sprijin din partea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) din România pentru patru proiecte de modernizare a sistemelor de irigații existente în comunele Bucșani, Galicea și Olanu, din județul Vâlcea.

Valoarea totală a granturilor pentru cele patru proiecte a fost de aproximativ 4 milioane de euro (18.575.634,53 lei), în fonduri nerambursabile. Pentru fiecare dintre cele patru proiecte s-a efectuat o plată în avans de 300.000 de euro (1.399.050,50 lei).

Suspecții riscă între 2 și 7 ani de închisoare

Ancheta a arătat că pentru cele patru proiecte au fost utilizate documente false sau inexacte, atât la momentul depunerii acestora pentru obținerea finanțării, cât și în timpul executării acestora. Mai mult, pe baza probelor, beneficiarii fondurilor au folosit majoritatea avansului în beneficiul propriu și nu în scopul pentru care fuseseră acordate.

Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpații riscă pedepse cu închisoarea între doi și șapte ani.

