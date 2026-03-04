Război în Iran. Donald Trump evaluează succesul operațiunii militare la „15 din 10”
Război în Iran. Donald Trump evaluează succesul operațiunii militare la „15 din 10”

Cele opt războaie pe care Donald Trump susține că le-a încheiat. Lista prezentată de Casa Albă

Stiri externe
AFP

Administrația de la Casa Albă a reluat una dintre afirmațiile frecvente ale președintelui american Donald Trump: aceea că ar fi contribuit la încheierea a opt conflicte internaționale în primul an de la revenirea sa la putere.

autor
Adrian Popovici

Declarația a fost repetată de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, care a prezentat bilanțul drept o dovadă a orientării diplomatice a administrației.

„Lumea știe că preferința acestui președinte este întotdeauna pacea și diplomația. Priviți doar cele opt conflicte globale suplimentare pe care le-a încheiat în ultimul an”, a spus Leavitt.

Lista conflictelor pe care le-ar fi oprit Trump

Potrivit Casei Albe, lista conflictelor pe care susține că le-ar fi încheiat include:

  • războiul dintre Israel și Hamas
  • războiul dintre Israel și Iran din 2025
  • războiul dintre Egipt și Etiopia
  • războiul dintre India și Pakistan
  • războiul dintre Serbia și Kosovo
  • războiul dintre Rwanda și Republica Democrată Congo
  • războiul dintre Armenia și Azerbaidjan
  • războiul dintre Cambodgia și Thailanda

Războaiele pe care le-ar fi oprit, incluse și în discursul despre Starea Uniunii

În discursul său despre starea Uniunii, Donald Trump a reluat afirmația privind rolul său în încheierea conflictelor și a făcut referire directă la acordul fragil de încetare a focului din Gaza.

„Am negociat ca fiecare ostatic, atât viu, cât și mort, să fie returnat acasă. Vă vine să credeți? Nimeni nu credea că este posibil”, a declarat liderul american.

Președintele a repetat apoi afirmația devenită un element central al discursului său de politică externă: „În primele 10 luni, am pus capăt la opt războaie”.

În același timp, Trump a admis că situația din Gaza nu este complet stabilizată, spunând că „războiul din Gaza, care se desfășoară la un nivel foarte scăzut, este aproape de final”.

Analizele realizate de presa internațională arată că, deși administrația americană a fost implicată în unele negocieri sau inițiative diplomatice, afirmația că ar fi „încheiat opt războaie” este considerată o exagerare.

În mai multe dintre cazurile invocate fie nu a existat un război propriu-zis, fie conflictele au continuat după acordurile anunțate. Astfel, cifra prezentată de Trump este privită de analiști mai degrabă ca un mesaj politic decât ca o evaluare strictă a situației de pe teren.

Război în Iran. Marea Britanie trimite un distrugător și elicoptere cu capabilități anti dronă, pentru a proteja Ciprul

Sursa: Sky News

