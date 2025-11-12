Anchetă a Parchetului European. Cum a folosit un funcționar APIA doi fermieri din Giurgiu pentru a fura fonduri europene

Parchetul European a trimis în judecată un funcționar din APIA care, în complicitate cu o altă persoană, a folosit doi fermieri din Giurgiu pentru a fura fonduri europene.

Parchetul European (EPPO) a depus un rechizitoriu împotriva unui funcționar public din cadrul Agenției pentru Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA) din România, pentru că și-a folosit funcția pentru a convinge fermierii să intre într-o schemă de fraudă cu subvenții, reținând în același timp 92% din fonduri.

O altă persoană a fost, de asemenea, acuzată că a ajutat la convingerea fermierilor și la orchestrarea schemei, mai arată Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi.

Funcționarul public, angajat ca și consilier senior în cadrul uneia dintre agențiile APIA din județul Giurgiu, a avut acces la baza de date a instituției. El a identificat mai multe parcele de teren eligibile pentru obținerea de subvenții agricole de la APIA, întrucât nu au fost depuse cereri pentru anul 2022.

Funcționarul, împreună cu o altă persoană, ar fi convins doi fermieri din județul Giurgiu să obțină finanțare în numele lor, profitând de situația financiară precară a fermierilor și de nivelul lor scăzut de educație. Conform anchetei, cei doi fermieri au primit în schimb aproximativ 980 EUR fiecare (5.000 lei), în timp ce inculpații au păstrat restul de 92% din subvențiile totale, care s-au ridicat la aproximativ 24.000 EUR (122.452 lei).

Inculpații riscă până la 7 ani de închisoare

Se înțelege că inculpații au depus cererile în numele celor doi fermieri. Funcționarul public a întreprins, de asemenea, demersurile procedurale necesare pentru a gestiona cele două cereri, astfel încât să nu întâmpine dificultăți în aprobarea și plata acestora. Pentru a certifica faptul că parcelele erau deținute de cei doi fermieri, inculpații ar fi folosit documente false, emise chipurile de o primărie, care atestau că fermierii erau înscriși în registrul agricol cu ​​suprafețe mari de teren.

Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpații riscă pedepse cu închisoarea de până la șapte ani.

De asemenea, au fost încheiate acorduri de recunoaștere a vinovăției cu cei doi fermieri, care au cooperat și și-au recunoscut vinovăția. Aceștia au fost de acord cu pedeapsa minimă, un an și patru luni de închisoare, cu suspendare pentru o perioadă de doi ani.

Toate persoanele în cauză sunt prezumate a fi nevinovate până la dovedirea vinovăției în instanțele judecătorești române competente.

EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene. Este responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.

