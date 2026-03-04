Analist: „Iranul și-a scos mănușile” în războiul cu SUA și Israel. Teheranul lovește ținte din întreaga regiune

Pete Hegseth : „Un submarin american a scufundat un vas inamic, care credea că este în siguranță în apele internaționale. Însă a fost scufundat de o torpilă. Moarte tăcută. Este prima scufundare a unui vas inamic prin torpilare, de la cel de Al Doilea Război Mondial”.

Și Pentagonul a confirmat că un submarin american a lovit și a scufundat o navă strategică iraniană, în largul coastelor din Sri Lanka. 140 de membri ai echipajului erau dați dispăruți, iar oficialii din Sri Lanka spun că cel puțin 80 de marinari iranieni au pierit.

Pete Hegseth: „Cele două cele mai puternice forțe aeriene din lume vor avea control total asupra cerului iranian. Liderii iranieni se vor uita în sus și vor vedea doar puterea aeriană americană și israeliană în fiecare minut al fiecărei zile, până când noi vom decide că s-a terminat. Așa cum președintele Trump a spus, vor urma valuri de atacuri mai multe și mai mari”.

În timp ce Israelul a lovit astăzi zeci de ținte militare din Teheran și Beirut, inclusiv cartiere generale pentru securitate, Secretarul de război de la Washington a vrut să transmită imaginea unei puteri copleșitoare.

Ankara a anunțat că apărarea anti-aeriană a NATO a doborât o rachetă balistică iraniană, care fusese lansată spre Turcia. Anunțate inițial să înceapă miercuri și să dureze trei zile, funeraliile ayatollahului Ali Khamenei au fost amânate.

Iranul răspunde loviturilor primite

Marți seară o dronă iraniană a căzut în curtea exterioară a consulatului american din Dubai. Iar o rachetă a lovit o bază militară americană din Qatar. Imaginile din satelit arată pagubele pe care le-au făcut iranienii în diferite baze militare americane din regiunea Golfului.

Apărarea aeriană a NATO din Mediterana a doborât și o rachetă care se îndrepta spre spațiul aerian al Turciei, după ce a trecut peste Irak și Siria. Alianța nord-atlantică a condamnat Teheranul pentru că a țintit Turcia, dar și pentru celelalte distrugeri din regiune.

Michael Clarke, analist de securitate: „Spun că nu au atacat Omanul, a fost o greșeală, dar i-au atacat pe toți ceilalți. În special în Arabia Saudită, apoi în Qatar, unde există o bază americană. Iar Qatarul era prietenul tradițional al Iranului, care încerca să explice politica Iranului celorlalți, să fie mediator. Iranienii și-au scos mănușile. Și iată au lovit de la Cipru în estul regiunii și până în Oman, în întreaga regiune”.

Gholam Hosseini Mohseni Ejehei, oficial iranian: „Oricine cooperează în orice fel cu inamicul va fi considerat parte a inamicului. Vedeți, acesta este acum un timp de război”.

Dar, președintele Trump este optimist în privința felului în care decurge războiul.

Donald Trump: „Nu mai au marină. A fost eliminată. Nu mai au forțe aeriene și acestea au fost eliminate. Nu au sisteme de detecție aeriană și acestea au fost eliminate. Radarul lor a fost distrus. Practic, totul a fost eliminat”.

Brad Cooper, Comandantul Comandamentului Central al SUA: „Evaluarea mea în privința operațiunilor generale este că suntem în avans față de planul general de acțiune”.

Comandamentul militar american a anunțat că a lovit peste două mii de ținte din Iran de la lansarea campaniei comune cu Israelul. Misiunea americană Epic Fury implică peste 50.000 de militari, 200 de avioane de luptă, două portavioane cu grupul lor naval.

Brad Cooper, Comandantul Comandamentului Central al SUA: „Pentru prima dată am folosit drone de atac, cu efecte masive. Vreau să subliniez că aceste drone erau inițial de concepție iraniană. Le-am luat în America, le-am făcut mai bune și le-am aruncat asupra lor”.

Funeraliile ayatollahului Ali Khamenei, anunțate inițial că vor începe în această noapte, au fost amânate. Iar oficialii de la Teheran spun că sunt aproape să-l aleagă pe cel care îi va lua locul. New York Times și presa iraniană din exil spun că cel mai probabil este vorba chiar despre fiul lui Khamenei.