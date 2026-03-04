Proiecția arată, că vor crește bugetele pentru Apărare și Energie, însă scad, cele de la Muncă, Transporturi, Educație și Dezvoltare. Iar Înalta Curte de Casație și Justiție, ar urma să primească, de două ori mai mulți bani, față de anul trecut. Disputa rămâne pentru pachetul de solidaritate, care a împărțit coaliția în două.

Chemați de premierul Ilie Bolojan la Palatul Victoria să rezolve problema bugetului, liderii partidelor de la guvernare au plecat după trei ore de discuții, fără să ajungă la un numitor comun.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, le-a pus în față o schiță a bugetului pentru anul acesta, care va avea o valoare totală de 2.045 de miliarde de lei. Conform documentului, Ministerul Apărării ar urma să primească peste 44 de miliarde de lei, cu 6 mai mult ca în 2025. Fondurile ar urma să crească și la Energie, Economie și Interne.

Ministere precum Munca și Educația primesc cele mai mari alocări, deși mai mici față de anul trecut. Pe minus va fi și Sănătatea, cu 1,5 miliarde. Proiecția arată inclusiv că Înalta Curte de Casație și Justiție ar putea avea un buget dublu, mai exact 7,5 miliarde de lei.

Corespondent Știrile ProTV: „Asta pentru că în anii trecuți mii de magistrați au câștigat procese în instanță legate de diferențele salariale din domeniu, apărute în urma modificării legii salarizării. Despăgubirile sunt moștenite de la guvernarea anterioară și se ridică la peste zece miliarde de lei, bani care trebuie plătiți în tranșe eșalonate pe cinci, chiar șapte ani”.

Administrația Prezidențială ar putea avea un buget de 103 milioane de lei, Senatul - de 247 de milioane, iar aproximativ 550 de milioane de lei ar merge la Camera Deputaților.

Pachetul de solidaritate împarte coaliția

Zece miliarde de lei împart coaliția în două tabere. PSD și UDMR cer trei miliarde pentru pachetul de solidaritate și încă șapte miliarde pentru acoperirea proiectelor prin PNDL și Anghel Saligny, deja aprobate pentru primăriile din țară.

Corespondent Știrile ProTV: „PNL și USR susțin varianta ca Guvernul să acopere doar ajutoarele one-off pentru pensionari, la fel ca anul trecut, și care ar avea un impact de 1,7 miliarde de lei, iar restul pachetului de solidaritate să fie finanțat din fonduri europene. Social-democrații nici nu vor să audă și pregătesc o ședință de urgență la începutul săptămânii viitoare, ca să decidă poziția oficială a partidului”.

În ultimii 20 de ani, bugetul țării a fost adoptat cel mai târziu pe 15 martie. Se întâmpla în 2019, pe vremea când Executivul era condus de Viorica Dăncilă.