Ei au fost însoțiți de echipe consulare mobile până la frontiera egipteană, apoi preluați la Taba de personalul Ambasadei de la Cairo pentru formalități și îmbarcare.

Bilanțul evacuărilor

Din evidența MAE, 490 de români și-au anunțat prezența și au solicitat asistență. Dintre aceștia:

- 318 au revenit cu zboruri charter asistate, prin agenții de voiaj, cu sprijin consular la Cairo;

- 4 au fost evacuați din Iordania cu un zbor organizat de Slovacia, coordonat de ambasadele României la Amman și Bratislava;

- 172 au sosit miercuri din Israel, plus doi cetățeni moldoveni care au cerut asistență.

Alți români, blocați în Golf

Purtătorul de cuvânt Andrei Țărnea a precizat că demersurile continuă pentru românii din Oman și Emiratele Arabe Unite. Ministerul a obținut prelungirea șederii legale și asigurarea cazării și meselor pentru turiștii din Oman.

În EAU, deși spațiul aerian rămâne închis, unele zboruri sunt organizate pe „coridoare de securitate". Unele curse cu destinația București au fost anulate din cauza deteriorării condițiilor de securitate. MAE îi îndeamnă pe românii cu bilete să verifice „în mod sistematic" site-urile și notificările companiilor pentru reprogramări.