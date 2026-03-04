„Preşedintele Republicii i-a atras atenţia preşedintelui Trump cu privire la situaţia din Liban, la care Franţa rămâne foarte atentă”, a adăugat aceeaşi sursă.

Faptul că cei doi lideri au discutat este semnificativ, pentru că de la declanşarea operaţiunii americane în Iran au existat tensiuni şi critici reciproce. Macron a spus că operaţiunea americano-israeliană este în afara dreptului internaţional.

Pe de altă parte, într-o postare publicată pe X, Emmanuel Macron a anunţat că a discutat cu premierul israelian Benyamin Netanyahu, precum şi cu preşedintele Republicii Libaneze Joseph Aoun şi cu premierul Nawal Salam despre situaţia „foarte îngrijorătoare” din Liban.

„Am reafirmat necesitatea ca Hezbollah să înceteze imediat atacurile împotriva Israelului şi dincolo de acesta. Această strategie de escaladare constituie o greşeală majoră care pune în pericol întreaga regiune”, a scris şeful statului.

Preşedintele francez i-a cerut prim-ministrului israelian să „păstreze integritatea teritorială a Libanului şi să se abţină de la o ofensivă terestră” şi a cerut părţilor să revină „la acordul de încetare a focului”.

Atacurile împotriva Israelului trebuie să înceteze

Hezbollah trebuie să înceteze „atacurile împotriva Israelului”, insistă Emmanuel Macron.

În prima sa apariţie televizată de la începutul războiului, şeful Hezbollah, Naim Qassem, a declarat că Israelul reprezintă o ameninţare existenţială pentru gruparea sa, iar recentele atacuri ale Israelului asupra Libanului au fost o „agresiune pregătită”.

Qassem a dat asigurări că Hezbollah nu se va preda, indiferent de sacrificii. Gruparea doreşte încetarea „agresiunii israeliano-americane” şi retragerea Israelului din Liban.

La începutul acestei săptămâni, guvernul libanez a interzis activităţile militare ale Hezbollah după ce acesta a deschis focul asupra Israelului pentru a răzbuna uciderea liderului suprem al Iranului. Decizia Hezbollah de a intra în războiul din Orientul Mijlociu pentru a-şi susţine protectorul Iran a creat o ruptură în Liban, lăsând gruparea profund izolată, notează Reuters..