Americanii au distrus mai multe vase în largul Columbiei. 14 traficanți de droguri au fost uciși

Stiri externe
29-10-2025 | 07:26
vas distrus

Armata americană continuă să atace în apele internaționale ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri.

 

autor
Stirileprotv

Noile lovituri, patru la număr, au avut loc în largul coastei Columbiei. 14 persoane aflate la bordul vaselor au fost ucise.

Operațiunile antidrog fac parte din campania administrației Trump. Până săptămâna trecută, atacurile vizau doar bărci din Marea Caraibelor, dar zona de acțiune s-a extins acum către Pacificul de Est.

Din septembrie, când au început operațiunile, 14 nave au fost distruse și aproape 60 de oameni, omorâți. Pentagonul a furnizat puţine informaţii despre aceste loviri sau despre cantitatea de droguri care se presupune că era transportată.

Cum a distrus Poliția Română patru tone de droguri, în valoare de zeci de milioane de euro. Imagini din timpul operațiunii

Sursa: Pro TV

Etichete: droguri, Columbia, armata americana, vase, distrugere,

Dată publicare: 29-10-2025 07:26

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragic! Fotbalistul lui Inter a omorât un om în scaun cu rotile. Cristi Chivu și-a anunțat decizia
NEWS ALERT Tragic! Fotbalistul lui Inter a omorât un om în scaun cu rotile. Cristi Chivu și-a anunțat decizia
Citește și...
Nou atac al armatei SUA împotriva „piraților din Caraibe”, care transportau droguri. Șase persoane au murit
Stiri externe
Nou atac al armatei SUA împotriva „piraților din Caraibe”, care transportau droguri. Șase persoane au murit

Un nou atac al armatei SUA împotriva unei ambarcaţiuni cu presupuşi traficanţi de droguri, lansat în noaptea de joi spre vineri în Caraibe, a ucis şase persoane, a anunţat vineri secretarul american al apărării, Pete Hegseth, relatează AFP.

Conflict în Caraibe. Acuzații reciproce între Columbia și SUA după atacurile militare asupra traficanților de droguri
Stiri externe
Conflict în Caraibe. Acuzații reciproce între Columbia și SUA după atacurile militare asupra traficanților de droguri

Președintele Columbiei a acuzat Statele Unite de încălcare a suveranității spațiului maritim al țării și de uciderea unui pescar columbian în timpul unui atac în Caraibe, luna trecută.

Armata SUA a distrus o nouă navă suspectată de trafic de droguri în Marea Caraibelor – există supraviețuitori
Stiri externe
Armata SUA a distrus o nouă navă suspectată de trafic de droguri în Marea Caraibelor – există supraviețuitori

Forţele armate americane au lansat un atac aerian care a vizat o nouă navă suspectată de trafic de droguri în Marea Caraibelor, a informat joi presa din SUA, relatează vineri dpa.

SUA sunt în război cu traficanții de droguri sudamericani. Casa Albă îl acuză pe Maduro că este șeful unui cartel
Stiri externe
SUA sunt în război cu traficanții de droguri sudamericani. Casa Albă îl acuză pe Maduro că este șeful unui cartel

Americanii au distrus o presupusă ambarcațiune a traficanților de droguri din Venezuela, care naviga în apele internaționale, spre SUA. Anunțul a fost făcut de președintele Trump, care are o agendă plină și în țara sa.

Mexicul a extrădat în SUA 26 de membri ”de rang înalt” ai cartelurilor de droguri, după ce SUA au promis că nu-i ucide
Stiri externe
Mexicul a extrădat în SUA 26 de membri ”de rang înalt” ai cartelurilor de droguri, după ce SUA au promis că nu-i ucide

Mexicul a extrădat în SUA 26 de membri ”de rang înalt” ai cartelurilor de droguri, în cadrul unui acord important încheiat cu administrația Trump.

Recomandări
„Regii molozului”. Cum se îmbogățesc firmele care transformă râul Argeș într-o groapă de gunoi
Inspectorul PRO
„Regii molozului”. Cum se îmbogățesc firmele care transformă râul Argeș într-o groapă de gunoi

Râul Argeş a devenit în ultimii ani groapa de gunoi a Capitalei. Expansiunea construcţiilor din Bucureşti şi Ilfov avea nevoie de un loc care să înghită sutele de mii de tone de moloz.

Facturile la curent l-au speriat și pe șeful ANRE, care ia 15.000 de euro lunar. A schimbat furnizorul să taie din cheltuieli
Stiri Economice
Facturile la curent l-au speriat și pe șeful ANRE, care ia 15.000 de euro lunar. A schimbat furnizorul să taie din cheltuieli

Unele dintre cele mai mari salarii de la stat vor fi tăiate de la 1 ianuarie. Șefii autorităților de reglementare și-au prezentat în Parlament reformele care le vor afecta inclusiv propriile venituri.

Primele drone militare „Made in Romania”. Cum arată și cum au făcut față testelor prototipurile fabricate în țară
Stiri actuale
Primele drone militare „Made in Romania”. Cum arată și cum au făcut față testelor prototipurile fabricate în țară

Premieră importantă în Brașov, unde a fost lansată o încărcătură explozivă din dronă. S-a întâmplat în poligonul uzinei Carfil, care, în colaborare cu americanii, ar urma să producă șapte modele de drone destinate armatei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 28 Octombrie 2025

46:13

Alt Text!
La Măruță
28 Octombrie 2025

01:29:27

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 28 Octombrie 2025

01:51:06

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28