Americanii au distrus mai multe vase în largul Columbiei. 14 traficanți de droguri au fost uciși

Armata americană continuă să atace în apele internaționale ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri.

Noile lovituri, patru la număr, au avut loc în largul coastei Columbiei. 14 persoane aflate la bordul vaselor au fost ucise.

Operațiunile antidrog fac parte din campania administrației Trump. Până săptămâna trecută, atacurile vizau doar bărci din Marea Caraibelor, dar zona de acțiune s-a extins acum către Pacificul de Est.

Din septembrie, când au început operațiunile, 14 nave au fost distruse și aproape 60 de oameni, omorâți. Pentagonul a furnizat puţine informaţii despre aceste loviri sau despre cantitatea de droguri care se presupune că era transportată.

