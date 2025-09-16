Maduro spune că SUA vor ataca Venezuela. ”Domn al morții și al războiului”. Recompensa uriașă pusă pe capul său

16-09-2025 | 07:40
nicolas maduro
Statele Unite pregătesc o "agresiune" cu caracter militar împotriva Venezuelei, care îşi va exercita "dreptul legitim de a se apăra", a declarat luni, într-o conferinţă de presă, preşedintele venezuelean Nicolas Maduro, relatează AFP.

Cristian Anton

Există "o agresiune în curs de desfăşurare cu caracter militar, iar Venezuela este îndreptăţită conform dreptului internaţional să răspundă" şi îşi va exercita "dreptul legitim de a se apăra", a declarat şeful statului, considerând că relaţiile dintre cele două ţări sunt "rupte".

Nicolas Maduro l-a acuzat, de asemenea, pe secretarul de stat american Marco Rubio, un critic fervent al preşedintelui venezuelean, a cărui realegere nu a fost recunoscută de Statele Unite, că este un "domn al morţii şi al războiului".

Recompensă de 50 de milioane de dolari pentru capturarea lui Maduro

Administraţia preşedintelui american Donald Trump a desfăşurat forţe militare în Caraibe în numele luptei împotriva cartelurilor de droguri, declanşând tensiuni sporite cu Venezuela.

Washingtonul îl acuză pe Nicolas Maduro că conduce o reţea de trafic de droguri şi a majorat recent recompensa pentru capturarea sa la 50 de milioane de dolari.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 16-09-2025 07:35

