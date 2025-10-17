Armata SUA a distrus o nouă navă suspectată de trafic de droguri în Marea Caraibelor – există supraviețuitori

Stiri externe
17-10-2025 | 08:48
f-16 romania
Inquam Photos / Eduard Vînătoru

Forţele armate americane au lansat un atac aerian care a vizat o nouă navă suspectată de trafic de droguri în Marea Caraibelor, a informat joi presa din SUA, relatează vineri dpa.

autor
Vlad Dobrea

Citând oficiali guvernamentali americani, CNN şi ABC News au relatat că există supravieţuitori în urma atacului.

În ultimele săptămâni, armata SUA a lansat atacuri asupra mai multor ambarcaţiuni prezentate ca aparţinând traficanţilor de droguri în Caraibe şi peste 20 de persoane au fost ucise în urma acestor lovituri.

Atacurile au atras critici pentru că administraţia Trump nu a oferit iniţial nicio explicaţie cu privire la temeiul legal al
operaţiunilor, despre care criticii spun că echivalează cu execuţii extrajudiciare în apele internaţionale.

Miercuri, preşedintele american Donald Trump a confirmat că a autorizat Agenţia Centrală de Informaţii (CIA) să desfăşoare operaţiuni secrete în Venezuela.

Citește și
drone
Invazie de drone care livrează droguri și arme în închisori, către cei mai periculoși infractori din Anglia. ”E înfricoșător”

Trump a declarat că administraţia sa are în vedere o reprimare a operaţiunilor traficanţilor de droguri pe uscat, în plus pe lângă atacurile pe care armata SUA le-a lansat asupra ambarcaţiunilor suspectate de trafic de droguri în Caraibe.

Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a acuzat joi guvernul SUA că poartă un război psihologic pentru a intimida ţara sud-americană.

Sursa: Agerpres

Etichete: SUA, droguri, navă, caraibe,

Dată publicare: 17-10-2025 08:48

Articol recomandat de sport.ro
Informație cumplită despre un fost mare sportiv: a fost găsit spânzurat în propria casă! Unde fusese văzut ultima dată
Informație cumplită despre un fost mare sportiv: a fost găsit spânzurat în propria casă! Unde fusese văzut ultima dată
Citește și...
Invazie de drone care livrează droguri și arme în închisori, către cei mai periculoși infractori din Anglia. ”E înfricoșător”
Stiri externe
Invazie de drone care livrează droguri și arme în închisori, către cei mai periculoși infractori din Anglia. ”E înfricoșător”

Drone care livrează droguri și arme direct la ferestrele deținuților. Se întâmplă în Marea Britanie, iar fenomenul a devenit o provocare pentru autorități.  

Evacuări masive în Alaska, după ce un taifun a lovit coasta de sud-vest. O persoană a murit, iar două sunt dispărute
Stiri externe
Evacuări masive în Alaska, după ce un taifun a lovit coasta de sud-vest. O persoană a murit, iar două sunt dispărute

Cel puțin o persoană a fost ucisă și două sunt date dispărute, după ce un taifun a lovit coasta de sud-vest a Alaskăi.

Trump face o dezvăluire despre Putin: ”Am văzut multe lucruri de necrezut, iar acesta se numără printre ele”
Stiri externe
Trump face o dezvăluire despre Putin: ”Am văzut multe lucruri de necrezut, iar acesta se numără printre ele”

Donald Trump a vorbit două ore la telefon, joi seară, cu Vladimir Putin. Cei doi au căzut de acord să se întâlnească cât mai curând în Ungaria, la Budapesta.

Recomandări
Surse: Șefa Spitalului Militar, sub control judiciar. Cauțiune de 1 milion de lei impusă de procurori
Stiri actuale
Surse: Șefa Spitalului Militar, sub control judiciar. Cauțiune de 1 milion de lei impusă de procurori

Comandantul Spitalului Militar Central din Bucureşti, generalul-maior Florentina Ioniţă-Radu, a fost plasată, joi, de procurorii DNA sub control judiciar cu o cauţiune de 1 milion de lei, au precizat surse judiciare.

Încasări sub așteptări după reforma din Sănătate. Doar 1 din 6 coasigurați au ales să își plătească din buzunar contribuția
Stiri Sanatate
Încasări sub așteptări după reforma din Sănătate. Doar 1 din 6 coasigurați au ales să își plătească din buzunar contribuția

Vin vești îngrijorătoare din Sănătate. Puțin peste 100.000 de români, din cei 650.000 care au fost coasigurați, au plătit în ultima lună, din buzunar, contribuția de sănătate.

Trump face o dezvăluire despre Putin: ”Am văzut multe lucruri de necrezut, iar acesta se numără printre ele”
Stiri externe
Trump face o dezvăluire despre Putin: ”Am văzut multe lucruri de necrezut, iar acesta se numără printre ele”

Donald Trump a vorbit două ore la telefon, joi seară, cu Vladimir Putin. Cei doi au căzut de acord să se întâlnească cât mai curând în Ungaria, la Budapesta.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 16 Octombrie 2025

43:54

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 16 Octombrie 2025

01:31:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Octombrie 2025

01:44:05

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28