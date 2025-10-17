Armata SUA a distrus o nouă navă suspectată de trafic de droguri în Marea Caraibelor – există supraviețuitori

Forţele armate americane au lansat un atac aerian care a vizat o nouă navă suspectată de trafic de droguri în Marea Caraibelor, a informat joi presa din SUA, relatează vineri dpa.

Citând oficiali guvernamentali americani, CNN şi ABC News au relatat că există supravieţuitori în urma atacului.

În ultimele săptămâni, armata SUA a lansat atacuri asupra mai multor ambarcaţiuni prezentate ca aparţinând traficanţilor de droguri în Caraibe şi peste 20 de persoane au fost ucise în urma acestor lovituri.

Atacurile au atras critici pentru că administraţia Trump nu a oferit iniţial nicio explicaţie cu privire la temeiul legal al

operaţiunilor, despre care criticii spun că echivalează cu execuţii extrajudiciare în apele internaţionale.

Miercuri, preşedintele american Donald Trump a confirmat că a autorizat Agenţia Centrală de Informaţii (CIA) să desfăşoare operaţiuni secrete în Venezuela.

Trump a declarat că administraţia sa are în vedere o reprimare a operaţiunilor traficanţilor de droguri pe uscat, în plus pe lângă atacurile pe care armata SUA le-a lansat asupra ambarcaţiunilor suspectate de trafic de droguri în Caraibe.

Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a acuzat joi guvernul SUA că poartă un război psihologic pentru a intimida ţara sud-americană.

