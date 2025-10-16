Trump amenință Venezuela: „Luăm în calcul lovituri terestre împotriva cartelurilor” – CIA ar fi fost deja autorizată

Donald Trump a declarat miercuri că „ia în considerare” atacuri terestre împotriva cartelurilor venezuelene, la câteva ore după dezvăluirile din The New York Times (NYT), care atestă că CIA a fost autorizată să acționeze.

„CIA ar putea desfăşura operaţiuni letale în Venezuela şi o serie de operaţiuni în Caraibe”, a scris The New York Times, citând înalţi responsabili americani.

„Nu vreau să vă spun mai multe, dar ne concentrăm acum pe teritoriul terestru, deoarece controlăm foarte bine marea”, a răspuns Donald Trump la întrebarea unui jurnalist referitoare la potenţiale atacuri terestre.

Când a fost întrebat dacă a autorizat CIA să-l „neutralizeze” pe liderul venezuelean, Donald Trump a răspuns: „Este o întrebare ridicolă. Nu este chiar o întrebare ridicolă, dar nu ar fi ridicol din partea mea să răspund la ea?”, a spus el.

Donald Trump a anunţat marţi că şase presupuşi traficanţi de droguri au fost ucişi într-un nou atac american în largul coastelor Venezuelei, al cincilea de acest gen de la începutul lunii septembrie. Până în prezent, cel puţin 27 de persoane au fost ucise în timpul acestor atacuri.

Legalitatea acestor atacuri în apele străine sau internaţionale, împotriva unor suspecţi care nu au fost interceptaţi sau interogaţi, este subiect de dezbatere.

MADURO ŞI DROGURILE

Washingtonul îl acuză pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro şi guvernul său că se află la conducerea unei vaste organizaţii de trafic de droguri către Statele Unite şi a desfăşurat la începutul lunii septembrie opt nave de război şi un submarin cu propulsie nucleară în largul coastelor Venezuelei, oficial în cadrul unei operaţiuni împotriva traficului de droguri.

Caracas neagă cu vehemenţă şi, ca răspuns la desfăşurarea americană considerată o „ameninţare militară”, a lansat exerciţii militare.

Miercuri, preşedintele Maduro a continuat un program de manevre militare în toată ţara, desfăşurând forţe în Petaré şi Catia, cele mai mari două cartiere populare din Caracas. El a promis pentru joi operaţiuni în statele Tachira, Apure şi Amazonas, la graniţa permeabilă cu Columbia. Tocmai prin această zonă tranzitează o parte din cocaina columbiană şi face parte din ţintele posibile menţionate de surse apropiate de Casa Albă.

Preşedintele Nicolas Maduro acuză că Washingtonul foloseşte traficul de droguri ca pretext „pentru a impune o schimbare de regim” şi a pune mâna pe importantele rezerve de petrol ale ţării.

Administraţia a oferit 50 de milioane de dolari pentru informaţii care să ducă la arestarea şi condamnarea lui Maduro pentru trafic de droguri.

Trump a acuzat în repetate rânduri Venezuela că este un centru de trafic cu drogul mortal fentanil, dar înregistrările SUA au arătat că Mexicul este principala sursă de fentanil.

Trump a fost întrebat de un reporter de ce nu a pus Garda de Coastă să oprească bărcile suspectate de trafic de droguri, aşa cum a fost practica SUA de zeci de ani. Trump a numit astfel de eforturi „politic corecte” şi a spus că nu au funcţionat.

Trump a refuzat să răspundă când a fost întrebat dacă CIA are autoritatea de a-l executa pe Maduro, spunând: „Cred că Venezuela simte presiunea”.

Campania este cel mai recent exemplu al eforturilor lui Trump de a utiliza puterea militară americană în moduri noi şi adesea controversate din punct de vedere legal, de la desfăşurarea de trupe americane active în Los Angeles până la efectuarea de atacuri antiteroriste împotriva suspecţilor de trafic de droguri.

Pentagonul a dezvăluit recent Congresului că Trump a stabilit că Statele Unite sunt angajate într-un „conflict armat neinternaţional” cu cartelurile de droguri.

TRUMP: VENEZUELA A ELIBERAT DEŢINUŢI ÎN SUA

Trump a acuzat, de asemenea, Venezuela că a eliberat un număr mare de deţinuţi, inclusiv persoane din instituţii de sănătate mintală, în Statele Unite, deşi nu a specificat ce frontieră au trecut.

Nici Ministerul Informaţiilor al lui Maduro, nici reprezentanţii liderului opoziţiei Maria Corina Machado nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii cu privire la declaraţiile lui Trump.

Administraţia Trump a furnizat puţine informaţii despre atacuri, frustrând membrii Congresului, inclusiv unii dintre colegii săi republicani.

Miercuri, senatoarea Jeanne Shaheen, liderul democraţilor din Comisia pentru relaţii externe a Senatului, a declarat că administraţia a adus SUA mai aproape de un conflict deschis.

„Poporul american merită să ştie dacă administraţia conduce SUA către un alt conflict, punând în pericol membrii armatei sau urmărind o operaţiune de schimbare a regimului”, a declarat ea într-un comunicat.

