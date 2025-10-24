Nou atac al armatei SUA împotriva unei ambarcaţiuni cu traficanţi de droguri în Caraibe. Șase persoane au murit

24-10-2025 | 17:36
Nou atac al armatei SUA împotriva unei ambarcaţiuni cu traficanţi de droguri în Caraibe
AFP

Un nou atac al armatei SUA împotriva unei ambarcaţiuni cu presupuşi traficanţi de droguri, lansat în noaptea de joi spre vineri în Caraibe, a ucis şase persoane, a anunţat vineri secretarul american al apărării, Pete Hegseth, relatează AFP.

Ioana Andreescu

„Noaptea trecută, la ordinul preşedintelui Trump, a fost lansat un atac letal împotriva unei ambarcaţiuni folosite de Tren de Aragua", o bandă venezueleană clasificată drept organizaţie teroristă de Statele Unite, a scris Hegseth pe reţeaua socială X.

„Şase narcoterorişti se aflau la bordul ambarcaţiunii în timpul atacului şi au fost ucişi", a mai spus Hegseth.

Statele Unite au desfăşurat mijloace militare semnificative în Caraibe şi au lansat de la începutul lunii septembrie atacuri asupra mai multor ambarcaţiuni prezentate ca aparţinând traficanţilor de droguri.

Potrivit Washingtonului, cartelurile - unele clasificate de SUA drept „organizaţii teroriste” - implicate în traficul de droguri au devenit în decursul ultimelor decenii 'mai înarmate, mai bine organizate şi violente', şi 'provoacă ilegal şi direct moartea a zeci de mii de cetăţeni americani în fiecare an'.

Trump
Conflict în Caraibe. Acuzații reciproce între Columbia și SUA după atacurile militare asupra traficanților de droguri

Washingtonul nu a făcut însă publice probe în sprijinul afirmaţiei că ţintele loviturilor sale sunt într-adevăr traficanţi de droguri, iar experţii afirmă că execuţiile sumare sunt ilegale, chiar dacă ar viza traficanţi dovediţi.

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, bagă Distrigaz și restul furnizorilor în ședință. Nu e exclusă modificarea legii

Sursa: Agerpres

