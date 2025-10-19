Conflict în Caraibe. Acuzații reciproce între Columbia și SUA după atacurile militare asupra traficanților de droguri

19-10-2025 | 20:09
Președintele Columbiei a acuzat Statele Unite de încălcare a suveranității spațiului maritim al țării și de uciderea unui pescar columbian în timpul unui atac în Caraibe, luna trecută.

Președintele Trump a comentat, însă, o altă operațiune de acum trei zile, când armata americană a lovit un submarin care transporta droguri. Au fost uciși atunci doi traficanți.

Un protest anti-Trump și împotriva desfășurării militare americane în Caraibe a avut loc în fața ambasadei Statelor Unite din Bogota, capitala Columbiei.

Lucrurile au luat o turnură violentă.

Potrivit autorităților, un grup de indivizi mascați a atacat forțele de ordine cu dispozitive incendiare și arcuri cu săgeți – arme folosite de indigeni.

Cel puțin patru polițiști au fost răniți de săgeți.

Președintele columbian Gustavo Petro, de stânga, a acuzat Washingtonul că forțele americane au încălcat spațiul maritim al Columbiei și că au ucis un pescar când a fost lovită o ambarcațiune pe 15 septembrie.

Ambarcațiunea columbiană era în derivă și avea semnalele de urgență activate, din cauza unei defecțiuni la motor,” a scris președintele într-o postare pe X.

Iar „pescarul care a fost ucis nu avea nicio legătură cu traficul de droguri, iar activitatea sa zilnică era pescuitul,” a scris președintele Gustavo Petro, adăugând: „Așteptăm explicații din partea guvernului american.”

Nu au venit explicații de la Washington, dar președintele Trump a comentat alt atac – de acum trei zile – când a fost lovit un submarin care transporta droguri.

Pe rețeaua sa de comunicare, Trump a scris că două persoane au fost ucise în atacul american asupra ambarcațiunii, care, potrivit informațiilor furnizate de serviciile de informații americane, era încărcată în mare parte cu fentanil și alte narcotice ilegale.

În acest caz sunt și doi supraviețuitori – un columbian și un ecuadorian, care au fost salvați de pe mare și vor fi extrădați în țările lor, a anunțat Trump.

Pentagonul a desfășurat mijloace militare importante în Caraibe – printre care șapte nave și avioane de luptă stealth – în cadrul a ceea ce prezintă ca fiind o luptă împotriva traficului de droguri pe mare.

Și a efectuat, de la începutul lunii septembrie, cel puțin șase atacuri care au provocat cel puțin 27 de morți.

Gustavo Petro, președintele Columbiei: „Am întrebat un oficial american: ‹Puteți să enumerați numele celor care au fost uciși pe ambarcațiunile care traversează Caraibele?› Nu ține de noi, ține de ei.”

Trump a justificat atacurile, susținând că acestea urmăresc reducerea fluxului de droguri din America Latină către Statele Unite, însă guvernul său nu a furnizat dovezi sau detalii despre identitatea vaselor sau a persoanelor de la bord.

Această desfășurare militară americană vizează în special Venezuela, al cărei președinte, Nicolas Maduro, este acuzat de Trump că ar conduce o vastă organizație de trafic de droguri către America.

