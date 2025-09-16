SUA sunt în război cu traficanții de droguri sudamericani. Casa Albă îl acuză pe Maduro că este șeful unui cartel

Americanii au distrus o presupusă ambarcațiune a traficanților de droguri din Venezuela, care naviga în apele internaționale, spre SUA. Anunțul a fost făcut de președintele Trump, care are o agendă plină și în țara sa.

Președintele Trump a anuntat că trei indivizi pe care i-a numit „narco-teroriști” au fost uciși în atacul petrecut în apele internaționale, asupra unei ambarcațiuni din Venezuela, care transporta droguri.

Reporter: „Intenționați să oferiți dovezi că cei aflați la bord erau narco-teroriști, care se îndreptau spre Statele Unite?”

Donald Trump, președintele SUA: „Sigur, sigur. Avem dovezi. Trebuie doar să te uiți la încărcătura care era practic împrăștiată pe ocean, saci mari de cocaină și fentanyl, peste tot. În plus, avem dovezi înregistrate că plecau. I-am înregistrat. Totul a fost făcut foarte atent, pentru că știam că voi ne veți cere socoteală”.

Venezuala anunță că e gata să se apre de „agresiunea” americană

Ne vom apără împotriva ... „agresiunii” Statelor Unite - a declarat la randul lui președintele venezuelean Nicolás Maduro.

Nicolas Maduro, președintele Venezuelei: „Venezuela este împuternicită de dreptul internațional să răspundă acestei agresiuni, în mod cuprinzător. Pentru că nu este vorba aici despre tensiune, ci despre agresiune”.

Stefano Pozzebon, CNN: „Este o nouă escaladare cu mijloace militare pentru a pune presiune pe președintele venezuelean Nicolás Maduro, pe care Casa Albă îl acuză că este, el personal, liderul unui cartel de droguri. În schimb, Maduro îl acuză pe secretarul american Marco Rubio, că se află în spatele acestei escaladări militare”.

Nicolas Maduro, președintele Venezuelei: „Marco Rubio. Acum îl numesc Lordul morții și al războiului. Oriunde merge el, este moarte, sunt bombe...”

Pentagonul a trimis avioane F35 în Puerto Rico, iar nave de război patrulează în sudul Mării Caraibilor, în cadrul unor operațiuni antidrog. La începutul lunii, a mai fost un atac de acest fel. Atunci au fost ucise 11 persoane.

Donald Trump: „Când am atacat prima dată, erau sute de ambarcațiuni. Acum nu mai este nicio barcă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu mai vin droguri pe mare. Dar vin în continuare pe uscat. Și știți ce? Le spunem cartelurilor chiar acum că le vom opri și pe acestea. Când vin pe uscat, le vom opri în același mod în care am oprit bărcile”.

Trump pregătește măsuri dure pe plan intern

Între timp - acasă - pentru a combate infracționalitatea președintele american trimite Garda națională și federalizează poliția locală în Memphis.

Donald Trump: „La solicitarea guvernatorului Bill Lee, din Tennessee, semnez un memorandum prezidențial pentru a înființa Forța operațională de siguranță în Memphis. Este foarte important, din cauza infracționalității în creștere. Nu doar în Memphis, ci și în multe alte orașe, și ne vom ocupa de toate. Pas cu pas, la fel cum am făcut în Washington D.C. - practic nu mai avem infracționalitate în capitală, acum. Grupul operativ (n.r. pentru Memphis) va fi o replică, așa cum am spus. Și, cred, cu aceleași reușite”.

Pe de altă parte, acelasi Trump a declarat că va da în judecată prestigiosul ziar New York Times și cere 15 miliarde de dolari despăgubiri pentru ceea ce el numește defăimare și calomnie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













