Mexicul a extrădat în SUA 26 de membri ”de rang înalt” ai cartelurilor de droguri, după ce SUA au promis că nu-i ucide

Stiri externe
13-08-2025 | 12:17
politia, Mexic
Shutterstock

Mexicul a extrădat în SUA 26 de membri ”de rang înalt” ai cartelurilor de droguri, în cadrul unui acord important încheiat cu administrația Trump.

autor
Cristian Matei

Acțiunea are loc în contextul în care autoritățile americane intensifică presiunea asupra rețelelor criminale care transportă droguri peste graniță.

Astfel, potrivit The Guardian, autoritățile au trimis 26 de prizonieri căutați în SUA pentru legături cu grupuri de traficanți de droguri, au anunțat, într-o declarație comună, procuratura generală și ministerul securității din Mexic.

Transferurile au fost efectuate după ce Departamentul de Justiție al SUA a promis că procurorii nu vor solicita pedeapsa cu moartea în niciunul dintre cazuri.

Printre cei predați autorităților americane se numără Abigael González Valencia, liderul grupului „Los Cuinis”, strâns legat de faimosul cartel Jalisco New Generation sau CJNG. O altă persoană, Roberto Salazar, este acuzată de participarea la uciderea în 2008 a unui adjunct al șerifului din comitatul Los Angeles, a precizat sursa citată.

Citește și
trupe asalt
Trump a vrut să trimită armata în Mexic. Ce a urmat

Este pentru a doua oară în ultimele luni când Mexicul expulzează membri ai cartelului acuzați de trafic de droguri, crimă și alte infracțiuni, în contextul presiunilor crescânde din partea administrației Trump de a reduce fluxul de droguri peste graniță. În februarie, Mexicul a predat autorităților americane 29 de membri ai cartelului, printre care și baronul drogurilor Rafael Caro Quintero, care a fost în spatele uciderii unui agent DEA american în 1985.

Aceste transferuri au avut loc cu câteva zile înainte de intrarea în vigoare a tarifelor de 25% aplicate importurilor mexicane. La sfârșitul lunii trecute, Donald Trump a discutat cu președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, și a acceptat să amâne cu încă 90 de zile aplicarea tarifelor de 30%, pentru a permite negocieri.

Sheinbaum s-a arătat dispusă să coopereze mai mult în domeniul securității decât predecesorul său, fiind mai agresivă în combaterea cartelurilor mexicane. Cu toate acestea, ea a trasat o linie clară în ceea ce privește suveranitatea Mexicului, respingând sugestiile lui Trump și ale altora privind intervenția armatei americane.

Administrația Trump a făcut din destructurarea cartelurilor de droguri periculoase o prioritate cheie, desemnând CJNG și alte șapte grupuri criminale organizate din America Latină drept organizații teroriste străine.

Abigael González Valencia este cumnatul liderului CJNG, Nemesio Rubén „El Mencho” Oseguera Cervantes, una dintre țintele principale ale guvernului SUA. El a fost arestat în februarie 2015 în Puerto Vallarta, Jalisco, și de atunci se opunea extrădării în Statele Unite.

Împreună cu cei doi frați ai săi, el a condus „Los Cuinis”, care a finanțat înființarea și dezvoltarea CJNG, unul dintre cele mai puternice și periculoase carteluri din Mexic. CJNG trafichează sute de tone de cocaină, metamfetamină și fentanil în Statele Unite și în alte țări și este cunoscut pentru violența extremă, crimele, tortura și corupția sa.

Unul dintre frații săi, José González Valencia, a fost condamnat în iunie de către tribunalul federal din Washington la 30 de ani de închisoare în Statele Unite, după ce a pledat vinovat pentru trafic internațional de cocaină.

Jose González Valencia a fost arestat în 2017, în timpul primei administrații Trump, într-o stațiune de pe litoralul Braziliei, în timp ce se afla în vacanță cu familia sub un nume fals.

Un șofer a fost filmat în Galați când intră pe contrasens și lovește o mașină, apoi fuge de la locul accidentului

Sursa: The Guardian

Etichete: SUA, droguri, mexic, cartel,

Dată publicare: 13-08-2025 11:26

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Doliu în fotbalul românesc! A murit omul care a reușit o performanță istorică
NEWS ALERT Doliu în fotbalul românesc! A murit omul care a reușit o performanță istorică
Citește și...
Amendă de peste 36.000 de dolari pentru un grup mexican care a cântat melodii ce glorifică cartelurile
Stiri externe
Amendă de peste 36.000 de dolari pentru un grup mexican care a cântat melodii ce glorifică cartelurile

Un grup mexican de muzică regională a fost amendat cu aproximativ 36.400 de dolari pentru interpretarea unor cântece care glorifică cartelurile, au anunţat miercuri autorităţile oraşului Chihuahua (nord), informează AFP.

Trump a vrut să trimită armata în Mexic. Ce a urmat
Stiri externe
Trump a vrut să trimită armata în Mexic. Ce a urmat

Donald Trump a vrut să trimită armata în Mexic pentru a ajuta la lupta împotriva cartelurilor de droguri, dar președinta a refuzat oferta liderului de la Casa Albă, spunând că teritoriul Mexicului este inviolabil.  

NBC News: Donald Trump vrea să atace cu drone cartelurile drogurilor din Mexic
Stiri externe
NBC News: Donald Trump vrea să atace cu drone cartelurile drogurilor din Mexic

Administraţia preşedintelui american Donald Trump ia în considerare atacuri cu drone asupra cartelurilor drogurilor din Mexic, pentru a combate traficul transfrontalier de droguri, relatează marţi postul NBC News, potrivit Reuters.

Donald Trump ameninţă că va desemna cartelurile mexicane drept organizaţii teroriste
Stiri externe
Donald Trump ameninţă că va desemna cartelurile mexicane drept organizaţii teroriste

Preşedintele ales al SUA, Donald Trump, a declarat că va lansa o nouă campanie publicitară antidrog pentru a arăta impactul fizic al consumului de droguri precum fentanilul.

Descoperire șocantă într-o camionetă abandonată, în Mexic. Au fost găsite cel puţin cinci corpuri tăiate în bucăţi
Stiri externe
Descoperire șocantă într-o camionetă abandonată, în Mexic. Au fost găsite cel puţin cinci corpuri tăiate în bucăţi

Cel puţin cinci corpuri umane tăiate în bucăţi au fost descoperite joi la bordul unei camionete în statul Guanajuato din centrul Mexicului unde se desfăşoară un război sângeros între carteluri, potrivit autorităţilor, transmite AFP.

 

Recomandări
Administrația Trump vede „o deteriorare” a drepturilor omului în Europa. România, criticată pentru anularea alegerilor
Stiri actuale
Administrația Trump vede „o deteriorare” a drepturilor omului în Europa. România, criticată pentru anularea alegerilor

Departamentul de Stat al SUA vorbește în raportul său anual privind situaţia drepturilor omului în România, despre anularea rezultatelor primului tur al alegerilor prezidenţiale de anul trecut şi faptul că această măsură a fost criticată.

Surse: Premierul discută cu reprezentanţii instituţiilor din subordinea Guvernului pe tema reducerii cheltuielilor
Stiri Politice
Surse: Premierul discută cu reprezentanţii instituţiilor din subordinea Guvernului pe tema reducerii cheltuielilor

Premierul Ilie Bolojan va avea discuţii, miercuri, la Palatul Victoria, cu reprezentanţii instituţiilor din subordinea Guvernului, despre măsurile privind reorganizarea instituțiilor.    

Revoltă într-o comună din Prahova unde a fost montată o antenă 5G, lângă case. „Nu știu dacă radiază sau nu, nu avem nevoie”
Stiri actuale
Revoltă într-o comună din Prahova unde a fost montată o antenă 5G, lângă case. „Nu știu dacă radiază sau nu, nu avem nevoie”

O antenă de telefonie mobilă, apărută la doi pași de un cartier, i-a revoltat pe locuitorii din Blejoi, localitate aflată la șapte kilometri de Ploiești.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 13 August 2025

03:24:37

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12