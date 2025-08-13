Mexicul a extrădat în SUA 26 de membri ”de rang înalt” ai cartelurilor de droguri, după ce SUA au promis că nu-i ucide

Mexicul a extrădat în SUA 26 de membri ”de rang înalt” ai cartelurilor de droguri, în cadrul unui acord important încheiat cu administrația Trump.

Acțiunea are loc în contextul în care autoritățile americane intensifică presiunea asupra rețelelor criminale care transportă droguri peste graniță.

Astfel, potrivit The Guardian, autoritățile au trimis 26 de prizonieri căutați în SUA pentru legături cu grupuri de traficanți de droguri, au anunțat, într-o declarație comună, procuratura generală și ministerul securității din Mexic.

Transferurile au fost efectuate după ce Departamentul de Justiție al SUA a promis că procurorii nu vor solicita pedeapsa cu moartea în niciunul dintre cazuri.

Printre cei predați autorităților americane se numără Abigael González Valencia, liderul grupului „Los Cuinis”, strâns legat de faimosul cartel Jalisco New Generation sau CJNG. O altă persoană, Roberto Salazar, este acuzată de participarea la uciderea în 2008 a unui adjunct al șerifului din comitatul Los Angeles, a precizat sursa citată.

Este pentru a doua oară în ultimele luni când Mexicul expulzează membri ai cartelului acuzați de trafic de droguri, crimă și alte infracțiuni, în contextul presiunilor crescânde din partea administrației Trump de a reduce fluxul de droguri peste graniță. În februarie, Mexicul a predat autorităților americane 29 de membri ai cartelului, printre care și baronul drogurilor Rafael Caro Quintero, care a fost în spatele uciderii unui agent DEA american în 1985.

Aceste transferuri au avut loc cu câteva zile înainte de intrarea în vigoare a tarifelor de 25% aplicate importurilor mexicane. La sfârșitul lunii trecute, Donald Trump a discutat cu președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, și a acceptat să amâne cu încă 90 de zile aplicarea tarifelor de 30%, pentru a permite negocieri.

Sheinbaum s-a arătat dispusă să coopereze mai mult în domeniul securității decât predecesorul său, fiind mai agresivă în combaterea cartelurilor mexicane. Cu toate acestea, ea a trasat o linie clară în ceea ce privește suveranitatea Mexicului, respingând sugestiile lui Trump și ale altora privind intervenția armatei americane.

Administrația Trump a făcut din destructurarea cartelurilor de droguri periculoase o prioritate cheie, desemnând CJNG și alte șapte grupuri criminale organizate din America Latină drept organizații teroriste străine.

Abigael González Valencia este cumnatul liderului CJNG, Nemesio Rubén „El Mencho” Oseguera Cervantes, una dintre țintele principale ale guvernului SUA. El a fost arestat în februarie 2015 în Puerto Vallarta, Jalisco, și de atunci se opunea extrădării în Statele Unite.

Împreună cu cei doi frați ai săi, el a condus „Los Cuinis”, care a finanțat înființarea și dezvoltarea CJNG, unul dintre cele mai puternice și periculoase carteluri din Mexic. CJNG trafichează sute de tone de cocaină, metamfetamină și fentanil în Statele Unite și în alte țări și este cunoscut pentru violența extremă, crimele, tortura și corupția sa.

Unul dintre frații săi, José González Valencia, a fost condamnat în iunie de către tribunalul federal din Washington la 30 de ani de închisoare în Statele Unite, după ce a pledat vinovat pentru trafic internațional de cocaină.

Jose González Valencia a fost arestat în 2017, în timpul primei administrații Trump, într-o stațiune de pe litoralul Braziliei, în timp ce se afla în vacanță cu familia sub un nume fals.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













