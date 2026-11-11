Dublinul a devenit practic o fortăreață. Autoritățile din Irlanda au declanșat cea mai amplă operațiune de securitate din istoria țării. Au fost mobilizați peste 5.000 de polițiști. Practic orice polițist angajat participă direct sau indirect la păstrarea securității.

Spațiul aerian a fost restricționat și au fost achiziționate sisteme de ultimă generație pentru detectarea și neutralizarea dronelor, totul pentru a asigura securitatea celor 50 de lideri europeni care vor sosi începând de mâine aici, la Dublin.

Din Islanda până în Armenia reprezintă peste 700 de milioane de locuitori. Vineri va fi rândul liderilor europeni să se întâlnească și să discute despre securitate și inteligență artificială.

Președintele României, Nicușor Dan, va sosi joi dimineață la Dublin.