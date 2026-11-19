El a dezvăluit că liderul american a intervenit telefonic în timpul reuniunii și le-a transmis un mesaj liderilor europeni.

Întrebat de jurnaliști ce le-a transmis Donald Trump participanților la reuniunea de la Berlin, Nicușor Dan a explicat că președintele american a vorbit despre suferințele provocate de război și despre necesitatea intensificării eforturilor diplomatice.

„A spus că războiul este ceva rău, pentru că aduce multă suferință și aduce pierderi economice semnificative, deci că eforturile noastre pentru pace trebuie să se întețească și că domnia sa este optimist că, cu voința tuturor, vom ajunge acolo. Pe scurt, ăsta a fost mesajul”, a declarat președintele României.

Nicușor Dan a subliniat că intervenția telefonică a lui Donald Trump și prezența celor doi negociatori americani la Berlin reprezintă un gest de solidaritate față de Coaliția de Voință.

„Ce e important pentru noi? Că a fost, și prin prezența celor doi negociatori, și prin mesajul pe care președintele Trump l-a transmis, un gest de solidaritate cu această Coaliție de Voință”, a explicat șeful statului.

Nicușor Dan a vorbit și despre discuția cu Jared Kushner, ginerele președintelui american și unul dintre negociatorii Washingtonului, prezent la summit alături de Steve Witkoff.

„Discuţia de azi nu a fost un eveniment extraordinar în parcursul fiecăreia dintre părţile implicate, a fost o etapă într-un proces. Statele Unite îşi doresc pacea în Ucraina, există discuţii şi cu partea rusă, şi cu partea ucraineană. Există părţi care sunt mai optimiste şi altele care sunt mai pesimiste că Rusia cu adevărat vrea pacea. Eu sunt dintre cele mai pesimiste în acest moment”, a adăugat Nicușor Dan.

Întrebat dacă liderul american a avansat și un termen pentru încheierea unui acord de pace, Nicușor Dan a răspuns că nu a fost menționat un orizont de timp.

De ce nu are România un reprezentant în grupul de negociere

Un alt subiect abordat după summit a fost reprezentarea României în grupul european de cinci persoane care urmează să participe la discuțiile cu Rusia și Ucraina.

Președintele a explicat că grupul nu va avea un mandat nelimitat pentru a negocia în numele celorlalte state și că fiecare etapă va fi precedată de consultări.

„Ce e important pentru noi este că nu va exista o negociere, nu există un mandat în alb pentru acest grup de cinci plus trei care să negocieze în numele celorlalți și, la fiecare etapă, va exista o discuție tehnică pe mandatul cu care se merge la acea negociere”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat dacă România a solicitat să fie reprezentată printr-o persoană la aceste discuții, șeful statului a răspuns: „Așa cum am spus, ce e important pentru noi este ca așteptările și punctul nostru de vedere să fie reprezentate în discuții”.

Reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina a avut loc joi, 19 noiembrie, la Berlin, la invitația cancelarului german Friedrich Merz. La discuții au participat lideri europeni, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, precum și reprezentanții administrației americane Steve Witkoff și Jared Kushner.

Întâlnirea a avut loc în contextul intensificării eforturilor diplomatice pentru încheierea războiului din Ucraina, după discuțiile dintre Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping, desfășurate la Shenzhen, în China.

Prezența negociatorilor americani la Berlin a avut ca scop informarea liderilor europeni cu privire la discuțiile purtate la nivel internațional și coordonarea pozițiilor privind eventualele negocieri de pace. Una dintre principalele preocupări ale statelor europene este ca orice acord să ofere garanții de securitate Ucrainei și să nu afecteze securitatea europeană.