Reuniunea de săptămâna aceasta a Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), organizată la Shenzhen, a oferit Beijingului ocazia de a găzdui o întâlnire trilaterală fără precedent între preşedintele chinez Xi Jinping, preşedintele american Donald Trump şi liderul rus Vladimir Putin, arată o analiză CNBC preluată de News.ro.

Cei trei lideri s-au întâlnit miercuri, la dineul oficial de bun venit, iar joi au participat la discuţii trilaterale, prima reuniune de acest fel desfăşurată în persoană.

Evenimentul vine la un an după ce Xi Jinping i-a reunit pe Vladimir Putin şi premierul indian Narendra Modi la summitul Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai, desfăşurat la Tianjin, într-un moment de detensionare a relaţiilor dintre China şi India.

Potrivit lui Jodie Wen, cercetătoare la Centrul pentru Securitate Internaţională şi Strategie al Universităţii Tsinghua, capacitatea Beijingului de a dialoga direct cu principalele puteri mondiale reflectă influenţa tot mai mare a Chinei în ţările din Sudul Global şi Eurasia.

China încearcă să joace un rol mai constructiv într-un mediu internaţional marcat de conflicte şi instabilitate şi intenţionează să ofere în continuare platforme de dialog între state, a explicat cercetătoarea.

Diplomaţia summitului a devenit un instrument important al politicii externe chineze. Beijingul a contribuit, de exemplu, la restabilirea relaţiilor diplomatice dintre Arabia Saudită şi Iran în 2023, consolidându-şi profilul de mediator internaţional.

Peste 40 de șefi de stat primiți în 2026, mai bine de 60 în 2025

Amploarea activităţii diplomatice este reflectată şi de numărul întâlnirilor bilaterale. Potrivit unei analize CNBC bazate pe comunicatele oficiale chineze, Xi Jinping a primit peste 40 de şefi de stat de la începutul anului 2026, inclusiv cel puţin opt în marja summitului APEC de la Shenzhen. În 2025, China a găzduit peste 60 de vizite de stat.

Yue Su, economist principal pentru China la Economist Intelligence Unit, consideră că Beijingul utilizează aceste platforme pentru a-şi extinde influenţa internaţională şi pentru a demonstra sprijinul acordat multilateralismului, fără a neglija relaţiile bilaterale.

Totuşi, divergenţele tot mai mari dintre priorităţile geopolitice şi economice ale statelor îngreunează obţinerea consensului. În aceste condiţii, China îşi concentrează diplomaţia asupra unor rezultate economice concrete, precum extinderea comerţului, investiţiilor, conexiunilor financiare şi cooperării tehnologice.

La summitul APEC, Xi Jinping a anunţat un sprijin financiar de 20 de milioane de dolari pentru regiunea Asia-Pacific şi a pledat pentru dezvoltarea unei comunităţi regionale cu un viitor comun, concept promovat constant în discursul diplomatic chinez.

Întâlnirea dintre Trump, Xi şi Putin a inclus discuţii despre securitatea internaţională. Preşedintele american a declarat că cele trei puteri se află într-o poziţie privilegiată pentru a aborda reducerea armamentului nuclear, iar potrivit comunicatului oficial chinez liderii au discutat şi despre războiul din Ucraina, Orientul Mijlociu şi Peninsula Coreeană.

Analiştii consideră că astfel de reuniuni pot contribui la gestionarea crizelor şi la deschiderea unor noi canale de negociere, chiar dacă diferenţele dintre marile puteri rămân semnificative.