Acțiunea a vizat noile reguli europene care ar urma să relaxeze reglementările privind utilizarea pesticidelor, scrie Politico.

Várhelyi urma să susțină un discurs despre eforturile Uniunii Europene de prevenire și combatere a cancerului, când cele două protestatare au intervenit. Acestea fac parte din grupul francez Cancer Colère, care reunește persoane afectate de cancer.

„Sunt bolnavă de cancer și protestez împotriva legii omnibus”, a spus o activistă. „Aceasta este cenușa oamenilor pe care îi veți ucide cu pesticidele”, a adăugat și celălalt activist.

Una dintre persoane a fost identificată drept Fleur Breteau, scriitoare și activistă franceză. Identitatea celeilalte nu a putut fi stabilită.