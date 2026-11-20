Acțiunea a vizat noile reguli europene care ar urma să relaxeze reglementările privind utilizarea pesticidelor, scrie Politico.
Várhelyi urma să susțină un discurs despre eforturile Uniunii Europene de prevenire și combatere a cancerului, când cele două protestatare au intervenit. Acestea fac parte din grupul francez Cancer Colère, care reunește persoane afectate de cancer.
„Sunt bolnavă de cancer și protestez împotriva legii omnibus”, a spus o activistă. „Aceasta este cenușa oamenilor pe care îi veți ucide cu pesticidele”, a adăugat și celălalt activist.
Una dintre persoane a fost identificată drept Fleur Breteau, scriitoare și activistă franceză. Identitatea celeilalte nu a putut fi stabilită.
Controverse privind relaxarea regulilor pentru pesticide
Comisia Europeană a prezentat pachetul legislativ omnibus drept o soluție pentru reducerea numărului mare de substanțe pesticide care așteaptă aprobarea și pentru simplificarea activității fermierilor. Propunerea este însă contestată de numeroase organizații ale societății civile.
Peste 2.000 de oameni de știință au semnat o scrisoare prin care solicită suspendarea inițiativei până la realizarea unei evaluări independente a impactului. Organizația de protecție a consumatorilor Foodwatch a sesizat Ombudsmanul European, acuzând Comisia de administrare defectuoasă, în timp ce mai multe ONG-uri au organizat proteste împotriva propunerii.
Nemulțumirea urmează să fie exprimată și în fața Parlamentului European. Peste 300 de organizații neguvernamentale din 25 de țări europene, printre care organizații de mediu, asociații ale apicultorilor și grupuri care reprezintă victimele pesticidelor, alături de medici și oameni de știință, sunt așteptate la Strasbourg pe 24 noiembrie, la ora 14:00.
Reacția comisarului european
După incident, Olivér Várhelyi și-a scuturat praful de pe haine, vizibil nemulțumit, și și-a continuat discursul conform programului.
„Ce fel de oameni sunteți?”, a întrebat acesta. Apoi a continuat: „După cum spuneam, bună dimineața. Sunt puțin surprins că, în numele victimelor cancerului, îndrăznesc să arunce cenușa celor care au murit”.
Sursa:
StirilePROTV
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