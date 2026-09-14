Măsura, aprobată în unanimitate joi de Consiliul Local Lewes, recunoaște oficial „valoarea intrinsecă” a tuturor arborilor, gardurilor vii și pădurilor din zonă. Flora din oraș are „dreptul de a prospera și de a-și menține ciclurile naturale de viață, funcțiile ecologice și procesele evolutive”, se arată în moțiune, potrivit The Independent.

Deși cursurile de apă din Marea Britanie și anumiți arbori individuali — precum un tisă vechi din districtul învecinat Rother — au beneficiat anterior de declarații juridice locale, această moțiune reprezintă primul cadru de protecție aplicabil tuturor arborilor de pe teritoriul unui oraș.

La nivel global, decizia plasează Lewes în rândul unui număr tot mai mare de inițiative internaționale care promovează „drepturile naturii”. În țări precum Bolivia, Panama și Noua Zeelandă au fost adoptate legi naționale prin care pădurilor și râurilor li se acordă personalitate juridică.

Pentru activiștii de mediu, decizia vine într-un moment crucial. La începutul acestei luni, Forestry Commission a interzis temporar accesul publicului în peste 200.000 de acri de pădure, după ce un număr record de incendii de vegetație a devastat Regatul Unit în această vară.

Consilierul Matthew Bird, de la Consiliul Local Lewes, a declarat pentru The Independent că politica ar putea avea un impact important:

„Este o declarație puternică... Este de la sine înțeles că arborii din Lewes joacă un rol esențial în natură și în ecologia locală a orașului, nu doar în spațiile verzi și parcuri, ci și pe străzile și în spațiile publice ale orașului. Sunt active vii care au un rol important în bunăstarea orașului și în reziliența sa în fața schimbărilor climatice, lucru de care ne-au reamintit numeroasele valuri de căldură din această vară”.

Consiliera Dinah Morgan, care a propus moțiunea la începutul anului trecut, a declarat:

„În timp, sperăm că ideea de a lucra cu arborii, în «parteneriat», pentru a ne proteja și îmbunătăți mediul va înlocui concepția potrivit căreia arborii sunt o resursă pasivă”.

Criticii au subliniat că această cartă nu acordă noi competențe juridice și nici nu creează legi obligatorii din punct de vedere legal.