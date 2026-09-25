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Primul lot pus în vânzare s-a epuizat deja, potrivit News.ro.

Venituri record și pierderi de 43 de milioane de lire sterline

Deși United a înregistrat venituri record de 677,6 milioane de lire sterline și un profit operațional de 22,6 milioane de lire sterline pentru sezonul 2025-26, clubul a înregistrat o pierdere înainte de impozitare de 43 de milioane de lire sterline.

Clubul a confirmat, de asemenea, că s-au cheltuit 63,5 milioane de lire sterline pentru achiziționarea terenului destinat noului stadion al echipei, al cărui cost total este estimat la peste 2 miliarde de lire sterline.

Pentru prima dată în 14 ani, gazonul de la Old Trafford a fost înlăturat în această vară.

Bucăți din gazon, păstrate în cuburi de sticlă

Au fost păstrate porțiuni din gazon, bucățile de 7x7 cm fiind apoi așezate în cuburi de sticlă.

Cuburile sunt prezentate într-o cutie neagră.

Site-ul clubului precizează că aceste cuburi reprezintă o „amintire neprețuită a meciurilor emblematice disputate pe teren propriu și mențin vii amintirile zilelor de meci”.