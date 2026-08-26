Ryan Walker-Drain, care se descrie pe Instagram drept „doar un tip care încearcă să-și găsească drumul în viață”, a publicat recent un videoclip în care laudă orașul din Nottinghamshire, unde a lucrat în ultimele 12 luni, potrivit Express.

Ryan, care se pregătește să se mute în Australia împreună cu familia sa, a declarat în videoclip: „Cred că am găsit cel mai subestimat oraș din Anglia”.

El a continuat: „Am lucrat departe de casă timp de 12 ani cât am locuit în Anglia, iar în acești 12 ani am văzut ce este mai rău și ce este mai bun în Anglia și sper să nu mă mai întorc niciodată în unele dintre locurile în care am lucrat. Dar, pe măsură ce timpul meu în Anglia se apropie de sfârșit, ne despărțim în termeni buni, pentru că în ultimul an am lucrat în ceea ce aș numi cel mai subestimat oraș din Anglia.

Oamenii te salută așa cum o făceau odinioară. Restaurantele și cafenelele sunt pline și aglomerate. Există o atmosferă spaniolă, dar fără spanioli”.

Deși nu a dezvăluit locul până la sfârșitul videoclipului, imaginile panoramice cu piața centrală și Biserica St Mary Magdalene, cu impresionantul său turn octogonal de aproximativ 72 de metri, oferă indicii.

Iar dacă acestea nu erau suficiente, Ryan a apărut în fața castelului vechi de aproximativ 900 de ani al orașului, remarcând: „Serios, cât de des vezi clădiri ca aceasta? Este incredibil de medieval”.

În cele din urmă, a dezvăluit orașul despre care vorbea – Newark-on-Trent.

Ryan a concluzionat: „Poate că, dacă sapi puțin mai adânc, Newark, ca multe alte locuri, are problemele sale. Dar, la prima vedere, ca cineva căruia pur și simplu i-a plăcut să lucreze aici în ultimele 12 luni, trebuie să spun că, pentru mine, Newark-on-Trent este cel mai subestimat oraș din Anglia”.

În descrierea postării sale, Ryan a scris: „Am văzut o mulțime de orașe din Anglia, dar acesta chiar m-a surprins. Istorie, personalitate, peisaje superbe și aproape nimeni nu vorbește despre el”.

Ce oferă Newark-on-Trent turiștilor

Newark se mândrește cu numeroase atracții, iar cele șase târguri anuale de antichități se numără printre cele mai importante.

Visit Nottinghamshire descrie localitatea astfel: „Situat pe malurile râului Trent, Newark este un oraș pitoresc, încărcat de istorie.

Ruinele Castelului Newark au avut o influență uriașă asupra caracterului unic al orașului. Deși vestigiile actuale au fost construite la începutul secolului al XII-lea, pe acest loc există un castel încă din 1068. Rămas în ruine în urma unei istorii zbuciumate, domeniul a fost amenajat peisagistic în 1887.

Piața centrală din Newark este dominată de primăria în stil georgian. Orașul a devenit celebru pentru cele șase târguri anuale de antichități, organizate la Newark County Showground, iar mii de vânători de antichități din întreaga lume vin aici pentru a căuta chilipiruri printre cele 4.000 de standuri.

Printre celelalte atracții din apropierea orașului se numără Newark Air Museum, care găzduiește 65 de aeronave și secțiuni de cabine de pilotaj. Tot aici se află și National Civil War Centre”.

Orașul găzduiește târguri de antichități și produse artizanale în piața centrală în fiecare luni, cu excepția sărbătorilor legale, și miercuri, precum și piețe generale miercurea, vinerea și sâmbăta.