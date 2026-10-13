Una dintre ambarcațiuni, Chelsea 3, care navighează sub pavilion maltez, a fost atacată de trei drone aeriene, în timp ce o a doua navă s-a scufundat în urma unui incident produs în apropiere de Krapets. Autoritățile bulgare au activat mecanismele de securitate și au informat NATO și Uniunea Europeană, scrie btvnovinite.bg.

Potrivit informațiilor publicate de postul bulgar de televiziune bTV, cinci membri ai echipajului navei Chelsea 3 au suferit răni ușoare și au fost transportați la Varna pentru a primi îngrijiri medicale.

Nava Chelsea 3, lovită de trei drone la aproximativ 30 de kilometri de coastă

Nava comercială Chelsea 3 a fost lovită în cursul nopții, la aproximativ 18 mile marine, echivalentul a circa 30 de kilometri, de coasta Bulgariei, în dreptul localității Byala, din regiunea Varna. Incidentul s-a produs în zona economică exclusivă a Bulgariei, foarte aproape de apele sale teritoriale.

Vasul navighează sub pavilion maltez, este înregistrat în Odesa și se află în proprietatea unei companii ucrainene, potrivit informațiilor relatate de presa bulgară.

Sesizarea privind incidentul a fost înregistrată la ora 01:57 de un ofițer de serviciu din cadrul autorității portuare din Varna.

Conform relatărilor membrilor echipajului, nava a fost lovită de trei drone aeriene, care au avariat puntea și una dintre lateralele vasului.

La bord se aflau 15 persoane: șapte cetățeni ucraineni și opt cetățeni azeri. Toți membrii echipajului au fost salvați și transportați în portul Varna. Cinci dintre marinari au suferit răni ușoare și au primit asistență medicală.

A doua navă s-a scufundat în apropiere de Krapets

Un al doilea incident grav a fost semnalat în aceeași zonă a Mării Negre. O altă navă a fost lovită și s-a scufundat la aproximativ 17 mile marine de localitatea Krapets, potrivit informațiilor apărute în presa bulgară.

Deocamdată, informațiile disponibile indică faptul că un singur membru al echipajului a fost salvat. Nu au fost prezentate detalii complete despre identitatea navei, numărul persoanelor aflate la bord sau circumstanțele exacte în care s-a produs atacul.

Cele două incidente sporesc îngrijorările privind siguranța navigației comerciale în Marea Neagră, în special în apropierea coastelor Bulgariei.

În urma atacurilor, a fost convocată o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate din cadrul Consiliului de Miniștri al Bulgariei.

Autoritățile de la Sofia au notificat NATO și Uniunea Europeană cu privire la incidente. De asemenea, premierul Rumen Radev a anunțat că urmează să discute cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre situația de securitate din regiune.

Totodată, ambasadoarea Rusiei în Bulgaria, Eleonora Mitrofanova, urmează să fie convocată pentru a oferi explicații în legătură cu incidentele.

Până la clarificarea circumstanțelor, informațiile privind autorii atacurilor și eventualele responsabilități nu pot fi considerate confirmate.

Un nou incident, la o săptămână după atacurile asupra navelor ABLE și ALFA WATAN

Noile incidente au loc la doar o săptămână după ce alte două nave comerciale au fost atacate în zona economică exclusivă a Bulgariei, pe 6 octombrie. Atunci, loviturile au fost raportate la aproximativ 70 de mile marine de coasta bulgară, în larg, la est de Byala.

Navele ABLE și ALFA WATAN au fost lovite de drone aeriene și maritime.

Vasul ABLE, care naviga sub pavilionul statului Palau, a fost avariat și a luat foc. Toți membrii echipajului au fost salvați, însă doi marinari au avut nevoie de asistență medicală și au fost transportați la Varna.

În schimb, nava ALFA WATAN, care naviga sub pavilion togolez, s-a scufundat. La bord s-ar fi aflat 12 marinari sirieni. În pofida operațiunii de căutare și salvare, echipajul nu a fost găsit, iar căutările au fost oprite pe 7 octombrie.

Pe 12 octombrie, guvernul bulgar a anunțat că a solicitat asistență tehnică din partea Uniunii Europene și a NATO pentru continuarea investigației privind atacurile asupra navelor comerciale.

Noile incidente ridică semne de întrebare cu privire la securitatea transportului maritim în Marea Neagră și la riscurile cu care se confruntă navele comerciale care tranzitează zonele din apropierea Bulgariei.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte ale celor două atacuri recente, amploarea pagubelor și eventualele legături cu incidentele raportate anterior.