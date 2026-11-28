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Ploi puternice, rafale puternice de vânt şi inundaţii în zona de coastă au avut loc în timpul sărbătorii de Thanksgiving, scrie News.ro.

Vineri, peste o jumătate de milion de persoane nu aveau curent în întreaga ţară, potrivit site-ului PowerOutage.us.

Sute de mii de americani au rămas fără curent

Statul Pennsylvania (est) a fost cel mai afectat - aproximativ 122.000 de gospdării fără electricitate.

În Missouri (centru), unde s-a depus izolat un stat de zăpadă de până la 40 de centimetri, alimentarea cu electricitate nu a fost reluată la 72.000 de gospodării.

Traficul aerian a fost perturbat.

Potrivit site-ului FlightAware, 1.600 de zboruri înregistrau întârzieri, iar alte 500 de zboruri au fost anulate.

În statul New York, aproximativ 45.000 de gospodării nu aveau curent.

Defilarea Macy’s a fost amânată

La New York, mii de persoane se adună de obicei, în ziua de Thanksgiving, pentru a asista la celebra defilare Macy's cu baloane uriaşe umflate cu heliu, unele înalte de câteva etaje, cu efigia unor personaje de desene animate sau ale culturii populare, care plutesc deasupra mulţimii.

Această defilare a fost mutată sâmbătă, din cauza condiţiilor meteorologice.

Este pentru prima oară în istoria acestui eveniment când parada este amânată.

Ea a fost anulată trei ani la rând - în 1942, 1943 şi 1944 -, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.