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Aproape unul din trei tineri români cu vârste între 15 și 24 de ani, care fac parte din populația activă, nu reușește să își găsească un loc de muncă.

Rata șomajului în rândul tinerilor din România a ajuns la 30,7%, în timp ce în grupa de vârstă 25-74 de ani a fost de numai 5,2%. Diferența este de 25,5 puncte procentuale, iar șomajul în rândul tinerilor este de 5,9 ori mai mare decât în cazul adulților, scrie Yahoo News care citează euronews.com.

La nivelul Uniunii Europene, rata șomajului în rândul tinerilor a fost de 15,6%, de trei ori mai mare decât cea înregistrată pentru persoanele cu vârste între 25 și 74 de ani, de 5,2%.

Datele includ doar persoanele active pe piața muncii, adică pe cele care au un loc de muncă sau care îl caută în mod activ. Tinerii care nu lucrează și nici nu caută un loc de muncă nu sunt incluși în calcul.

Unde se găsește cel mai greu un loc de muncă în rândul tinerilor

Dintre cele 35 de țări europene analizate, Bosnia și Herțegovina are cea mai mare rată a șomajului în rândul tinerilor, de 32,2%. România se află pe locul al doilea, cu 30,7%, urmată de Macedonia de Nord, cu 29%.

În alte țări, peste unul din cinci tineri activi nu reușește să își găsească un loc de muncă. Printre acestea se numără:

Suedia – 24,9%;

Serbia – 24,2%;

Spania – 23,9%;

Finlanda – 23,2%;

Estonia – 22,8%;

Franța – 21,6%;

Croația – 20%.

În aceste state, mulți tineri întâmpină dificultăți în găsirea primului loc de muncă și în acumularea experienței profesionale cerute de angajatori.

Statele cu cele mai multe oportunități

La polul opus, Malta are cea mai mică rată a șomajului în rândul tinerilor, de 6,8%, urmată de Germania, cu 7,3%. Olanda înregistrează 8,6%, Elveția 9,2%, iar Austria 9,7%.

Diferențele sunt vizibile și între cele mai mari economii ale Uniunii Europene. În Germania, șomajul tinerilor este de 7,3%, comparativ cu 18,2% în Italia, 21,6% în Franța și 23,9% în Spania.

De ce tinerii își găsesc mai greu un loc de muncă

Specialiștii spun că o rată mai ridicată a șomajului în rândul tinerilor este, într-o anumită măsură, normală. Aceștia se află la începutul carierei, au mai puțină experiență și cunosc mai puțin mecanismele pieței muncii.

Sara Elder, șefa Unității de analiză a ocupării forței de muncă și politici economice din cadrul Organizației Internaționale a Muncii (OIM), a explicat că lipsa experienței este unul dintre principalele motive. Angajatorii pot prefera candidații care au deja experiență profesională, iar tinerii au nevoie de timp pentru a înțelege piața muncii și pentru a găsi un post potrivit pregătirii și așteptărilor lor.

Un alt factor este perioada de tranziție de la educație la muncă. Unii tineri își continuă studiile și nu caută încă un loc de muncă, în timp ce alții renunță temporar la căutări. Aceste categorii nu sunt incluse în calculul șomajului, deoarece nu fac parte din populația activă.

În plus, tinerii sunt adesea primii afectați atunci când economia încetinește: sunt angajați mai târziu și își pierd mai repede locurile de muncă în perioadele dificile.